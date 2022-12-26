حمدان بن زايد يستقبل فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود ومشاركات الفريق في الفعاليات والمناسبات الوطنية المحلية، وتمثيل الدولة والقوات المسلحة في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال تقديم استعراضات جوية مليئة بالإثارة والتشويق، وبأعلى درجات الاحتراف والسلامة الجوية.

وقال سموه إن فريق فرسان الإمارات منذ تأسيسه وحتى الآن يحظى بسمعة طيبة من بين العديد من فرق الاستعراضات الجوية في العالم، نظراً لما يتميز به أعضاء الفريق من إمكانيات احترافية ومهارية عالية، فهم سفراء الدولة في الخارج ويسهمون في رفع علم دولة الإمارات عالياً في سماء دول العالم خلال الاستعراضات التي يشاركون فيها.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز