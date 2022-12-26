مترو وترام دبي يحصلان على شهادة دولية لمعايير تجربة العملاء

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثلة بمؤسسة القطارات ومشغل مترو وترام دبي، كيوليس ام اتش أي، على شهادة المعيار الدولي لتجربة العملاء (ICXS) لمترو وترام دبي.

وسجلت هيئة الطرق والمواصلات تصنيف 87.20٪ وهو ما يعادل مستوى المعيار الدولي للشهادة، معززة بهذا الاعتماد دورها الرائد في تعزيز وتطوير تجربة العملاء في قطاع النقل العام الإقليمي.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن تحديد معايير طريقة العمل وتقديم الخدمات ساهم في تقديم خدمات عالمية المستوى للركاب، مما سيدعم استمرارية مترو وترام دبي في الحفاظ على هذه المعايير في جميع الأوقات وتطويرها المستمر. ويعد ICXS المعيار الوحيد في العالم الذي يركز على تحسين رحلة الركاب بأكملها، مع إيلاء الاهتمام لكل تفاعل فردي ونقطة اتصال، وهو أمر ضروري في نظام متعدد الوسائل.

وأكدت شركة كيوليس ام اتش اي التزامها بالحصول على اعتماد معيار خدمة العملاء الدولي (ICXS) مع ختام العام الأول لعملياتها مع مترو وترام دبي، وتخطط للحفاظ عليه طيلة شراكتها مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي. إذ يعد ICXS اعتمادًا مهمًا يسمح للشركات بالحفاظ على أعلى المعايير في تجربة العملاء، مما يؤدي إلى تعزيز ولائهم وزيادة مؤشر سعادتهم.

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