"الأرصاد" : استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غدا حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والثاني الساعة 05:35 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والثاني الساعة 22:30 .

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والثاني الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والثاني عند الساعة 07:37

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 85 40

دبي 22 18 80 35

الشارقة 21 17 75 40

عجمان 22 18 80 45

أم القيوين 22 16 80 40

رأس الخيمة 23 15 75 35

الفجيرة 25 21 80 40

العـين 24 15 80 35

ليوا 23 15 85 45

الرويس 22 18 80 40

السلع 23 19 80 45

دلـمـا 24 20 80 50

طنب الكبرى 24 21 80 50

طنب الصغرى 24 21 80 50

أبو موسى 24 21 85 60

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