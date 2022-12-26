الإمارات .. تدفق السحب الركامية من الغرب وسقوط أمطار متفرقة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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غطّت اليوم السحب الركامية التي تدفقت من الغرب والجنوب الغربي سماء الدولة، وذلك مع تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا تدريجيا، حيث تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة اليوم الاثنين لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وشملت أبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على غنتوت والرحبة في أبوظبي ودلما والسلع ومدينة زايد وليوا وقرين العيش والحمرا والغويفات وصير بني ياس والمرفأ وبينونة وبراكة والرويس وجبل الظنة وعلى طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه السلع بمنطقة الظفرة وعلى مساكن في العين.

كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من دبي على العوير ومرغم وشارع الإمارات، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه مردف ولهباب، وكانت متوسطة على مرقب والليسيلي والبرشاء، وخفيفة إلى متوسطة على طريق أبوظبي ـ دبي باتجاه سيح شعيب، وخفيفة على جبل على.

وهطلت أمطار متفاوتة على الشارقة في الذيد والمنطقة الوسطى وكلباء والمدام وكانت متوسطة على نزوى والبداير، وسقطت أمطار الفجيرة على شارع الوطن باتجاه القور، وطريق خورفكان ـ مليحة، وطريق يبسة بالفجيرة وكانت متوسطة على طريق المدام ـ الشويب، وشوكة برأس الخيمة.

وتتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا أدت إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية.

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