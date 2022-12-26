إنجاز 58.48% من المحطة الكهرومائية في حتا

المصدر: دبي-البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 58.48%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، حيث من المتوقع الإنتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2024.

ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سموه لتلبية احتياجات منطقة حتا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا.

ورافق معالي سعيد محمد الطاير في جولته من جانب الهيئة كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس - المشاريع والهندسة (الإنتاج) والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.

واطلّع معالي الطاير خلال جولته على موقع الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول تقدم سير العمل في المشروع، كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية في منطقة مولدات الطاقة، والسد العلوي من المشروع، حيث تم إنجاز مآخذ المياه في سد حتا المتصلة بمولدات الطاقة وتم الانتهاء من إنشاء الجدار الرئيسي للسد العلوي بارتفاع 72 متراً من الخرسانة المضغوطة (RCC)، كما اطلع معاليه على سير الأعمال المتعلقة بالنفق المائي البالغ طوله 1.2 كيلومتر والذي يربط بين السدّين حيث تم الانتهاء من أعمال البطانة الخرسانية للنفق المائي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في سدّ حتا يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا.

ولفت معالي الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا يأتي ضمن المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وذلك عن طريق قناة مائية تحت الأرض يصل طولها إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

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