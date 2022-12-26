محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للبشرية بالسلام والأمان ودوام الخير والمحبة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع الإخوة المسيحيين في أنحاء العالم بعيد الميلاد، وتمنى سموهما للبشرية السلام والأمان، ودوام الخير والرحمة والمحبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «خالص التهاني بمناسبة عيد الميلاد.. تمنياتي للجميع السعادة وللعالم السلام والأمان».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم.. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المسيحيين حول العالم بالمناسبة، ودوّن على «تويتر»: «من دبي، نبارك لكل المحتفلين حول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير والسلام على الجميع».

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