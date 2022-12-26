توقعات بسقوط أمطار على الإمارات اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم في حالة عدم استقرار جوي، وتزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/‏‏س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والثاني عند الساعة 21:49.. وفي بحر عُمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الأول عند الساعة 17:45 والثاني عند الساعة 06:44.

استعدادات

هذا وقد أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، عبر قطاع البنية التحتية وأصول البلدية - إدارة صيانة البنية التحتية، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي، ووضع خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ.

ويضم أسطول الآلات والمعدات مضخات ديزل وكهربائية، وصهاريج سحب مياه، ومولدات كهربائية، بالشكل الذي يضمن استمرار الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وفي الوقت ذاته حماية المرافق العامة وأصول البلدية والطرق، وضمان تصريف سريع وآمن لمياه الأمطار.

جهوزية

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل على القيام بصيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ في موسم الأمطار، ويتم تكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية، فتم تنظيف (7.200) كم من الخطوط، وتم عمل الصيانة الدورية لـ(204.625) أصل تصريف و(204) مصبات بحرية و(102) محطة ضخ.

صيانة

وتجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة في أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جهوزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى في أثناء الهطول المطرية على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

حلول فنية

وأضافت البلدية إنها تقوم بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

وفي شأن المشاريع الجديدة المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تستكمل إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا تحتوي على شبكة أو فيها انقطاعات في الشبكة، كما يتم استكمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الكبيرة التي لا تضم شبكات، من خلال تنفيذ مشاريع تتناسب مع مخرجات المخطط العام للبنية التحتية في مدينة أبوظبي.

ونوهت البلدية بأنها تتبع المعايير الحديثة في شبكات تصريف مياه الأمطار عند إنشاء مدن جديدة، فتعتمد أعمال تصميم وتنفيذ أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار على المعايير الواردة في دليل تصميم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المطبقة.

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