تقرير الاستدامة التاسع لـ«كهرباء دبي» يبرز تقدمها في مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

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يسلط تقرير الاستدامة التاسع 2021 الصادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على جهود الهيئة وإنجازاتها في دعم مسيرة التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، كما يعرّف الشركاء والجهات ذات الصلة والمعنيين كافة بأداء الهيئة وممارساتها في مجال الاستدامة.

ويكشف التقرير التقدم الذي أحرزته الهيئة وإسهاماتها المهمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ونجاحها في دعم التعافي المستدام ومواصلة تنفيذ مشروعاتها في مجال الاستدامة في عام 2021 على الرغم من التحديات المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد- 19.

مبادئ

وأعدت الهيئة التقرير وفقاً للمبادرة العالمية لمعايير لإعداد التقارير (GRI). ويلقي التقرير الضوء على التزام الهيئة المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومن أبرزها حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد.

ويتوافق التقرير أيضاً مع إفصاحات المؤسسات الخدمية في قطاع الكهرباء للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (G4).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعكس تقرير الاستدامة الذي تصدره الهيئة سنوياً التزامنا طويل المدى تحقيق الاستدامة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

ويشكّل التقرير مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً به لكل إنجازات الهيئة وجهودها على مدار عام كامل لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم. وتعتمد الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتتبنى أنظمة مستدامة ومتكاملة تراعي توفير خدمات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات جميع المعنيين، ما يعكس أهمية الاستدامة باحتسابها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، وتقع في صميم عملياتها التشغيلية والخدمية».

استراتيجية

وأضاف معاليه: «نعمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، عبر تنفيذ مشاريع رائدة عالمياً ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

كما أسهمت جهود الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة بلغت 21 % في عام 2021، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 والتي هدفت إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16 % بحلول عام 2021».

ويتضمن التقرير 9 فصول ومن أبرزها التغير المناخي والتنمية المستدامة والمياه والطاقة والموظفون والمتعاملون والبيئة والمجتمع وغيرها.

ويتوافر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية في موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae).

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تصدر تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2013، وقد رسخت مكانتها في هذا المجال بانضمامها إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، وكذلك برنامج «رواد المعايير» الذي أطلقته المبادرة ويشمل 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بدءاً من تقرير الهيئة الرابع عن الاستدامة لعام 2016.

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