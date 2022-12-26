العالم يواصل الاحتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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واصل مجلس حكماء المسلمين جهوده في نشر وتعزيز القيم الإنسانية السامية التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، فبعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم توقيع الوثيقة يوماً دولياً للأخوة الإنسانية، حظيت وثيقة الإخوة الإنسانية بانطلاقة جديدة وفاعلة في عام 2022، فاعتمدتها بعض الدول وثيقة وطنية لبلادها، كما اعتمدها العديد من قادة وزعماء الأديان وثيقة لنشر وتعزيز السلام في العالم، إلى جانب تفعيل وترويج عددٍ من الجامعات حول العالم لقيم وثيقة الأخوة الإنسانية في مناهجها التعليمية.

ففي 19 مايو 2022 أعلن الرئيس خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية، أن البرلمان الوطني صوت بالإجماع على قرار اعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية للبلاد، مشيراً إلى أنه سيتم تبني هذه الوثيقة التاريخية ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.

وقال هورتا، في تصريحات له على هامش حفل تنصيبه رئيساً لتيمور الشرقية، بحضور الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، إنه بصفته رئيساً لتيمور الشرقية، وقع على بيان يقتضي التزامه بالعمل مع سلطات بلاده الوطنية، المسؤولة عن منظومة التعليم والكنيسة والمجتمعات الدينية الأخرى؛ لتتبنى التعاليم والمبادئ التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية ضمن المناهج المدرسية الوطنية لتيمور الشرقية، مؤكداً أنه سيشارك في العمل على الترويج لهذه الوثيقة على المستوى الدولي أيضاً.

وفي 25 سبتمبر 2022، اعتمد قادة وزعماء الأديان العالمية والتقليدية المشاركون في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، تحت عنوان «دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19»، وحضره أكثر من 108 من زعماء وقادة الأديان من جميع أنحاء العالم، وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية للإسهام في تعزيز السلم والحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين جميع البشر، وذلك بحضور ومشاركة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقايف وفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

مناهج تعليمية

وعمل عدد من جامعات العالم على تفعيل وترويج قيم وثيقة الأخوة الإنسانية في مناهجها التعليمية، فأضحى الطلاب يتعرفون كل يوم في الفصول الدراسية حول العالم على قيم الأخوة الإنسانية؛ إذ يدرس الوثيقة أكثر من 1.5 مليون طالب في المعاهد الأزهرية، وفي جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، وأدرجت جامعات ومدارس في الإمارات العربية المتحدة ولبنان وإيطاليا وغيرها الوثيقة في مناهجها الدراسية.وأكد رئيس جامعة جورج تاون، على هامش منتدى «تعزيز التضامن الإنساني»؛ الذي استضافته جامعة جورج تاون، في سبتمبر 2022، أن برنامج التعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية بالجامعة له بالغ الأثر الإيجابي بين الطلاب؛ من حيث تعزيز الحوار واحترام وقبول الآخر.

وفي نوفمبر 2022 كانت وثيقة الأخوة الإنسانية حاضرة بقوة خلال فعاليات ملتقى البحرين للحوار؛ الذي انعقد تحت عنوان «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، بحضور ومشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ومشاركة أكثر من 200 من زعماء وقادة الأديان والمثقفين والمفكرين ورجال الإعلام؛ حيث مثل الملتقى مرحلة جديدة لمسيرة الأخوة الإنسانية لتعزيز الحوار والتعايش الإنساني بين الشرق والغرب.

400 عمل فني

كما أظهر المشاركون بملتقى الأزهر للكاريكاتير، في يوليو 2022، اهتماماً كبيراً بوثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها، وذلك بمشاركة 31 دولة وأكثر من 400 عمل فني، حيث أبرزت مشاركات فناني الكاريكاتير والبورتريه قضايا الأخوة الإنسانية والتعايش والحوار بين الأديان والسلام العالمي، وعبر الفنانون عن تقديرهم الكبير لوثيقة الأخوة الإنسانية، ودعمت اللوحات قيم وثيقة الأخوة الإنسانية، وأظهرت أثرها في مكافحة الكراهية والتصدي لخطابات التمييز والعنصرية.

احتفاء أكاديمي

وشهد عام 2022 احتفاءً أكاديمياً أيضاً بوثيقة الأخوة الإنسانية التي أصبحت محل اهتمام ودراسة من قبل الباحثين؛ حيث شهدت كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية، مناقشة رسالة دكتوراه، بعنوان «وثيقة الأخوة الإنسانية وأثرها على المسلمين في آسيا.. الروهينجا والإيغور أنموذجاً»، المقدمة من الباحثة ميادة ثروت؛ التي أكدت الدور التاريخي لأكبر مؤسستين دينيتين في العالم في إنجاز وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيدة بالدور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في رعاية وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية.

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