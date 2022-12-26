الاطلاع على المؤشرات الاستراتيجية لإدارة المرور في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة للمرور، والعميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور، والهادفة إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، وذلك من خلال الكوادر البشرية التخصصية المؤهلة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي في ضبط الحركة المرورية، كما واطلع على إحصائيات المخالفات المرورية لعام 2021، وأكثر المناطق التي تكثر فيها المخالفات، وأكثر نصوص المخالفات تحريراً، وأكثر أصناف المركبات المرتكبة للمخالفات، بالإضافة إلى إحصائيات الفرق الضبطية التي تتمثل في فريق المشاة، وفريق النقل الجماعي، وفريق الدراجات والسكوتر.

حوادث السير

واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح حول سير العمل في إدارة حوادث السير، بالإضافة إلى أسباب وأنواع الحوادث المرورية، وأعلى 10 شوارع تسجيلاً للحوادث، وجنسيات مرتكبي الحوادث المرورية، وأعمارهم، ومواقع الحوادث المرورية، والمناطق الساخنة التي تكثر فيها الحوادث، كما استمع إلى شرح حول الحملات المرورية التي نُفذت خلال العام الماضي، والتي تمثلت في سلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، ورمضان بلا حوادث، والعودة للمدارس، والسرعة قاتلة، وعدم ترك مسافة كافية.

وبلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية 147 ألفاً و561 مستفيداً، كما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات المرورية 68 ألفاً و921 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 ملايين و140 ألفاً و829 مستفيداً، فيما شاركت الإدارة العامة للمرور في 469 فعالية خلال العام الجاري، مقابل 300 فعالية في العام 2021، وبلغ عدد المواكب 253 موكباً في العام الحالي مقابل 149 موكباً في العام الماضي.

معهد مروري

واطلع معاليه على إحصائيات المعهد المروري في العام الماضي، والذي عقد 20 دورة لخصم النقاط المرورية استفاد منها 47 شخصاً، و31 دورة سلامة مرورية للسائقين استفاد منها 765 شخصاً، و87 دورة داخلية وخارجية استفاد منها 1379 شخصاً، و52 دورة لمركز التدريب الذكي استفاد منها 1451 شخصاً، و16 دورة تدريبية لـ 16 شركة أمن خاص استفاد منها 466 حارس أمن.

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