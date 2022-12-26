«إقامة دبي» تستعرض تجارب الفائزين في «ملتقى فرسان التميز 2022»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدورة العاشرة من «ملتقى فرسان التميز 2022»، بهدف استعراض تجارب الفائزين في أبرز الجوائز المحلية، والإقليمية والعالمية، مثل جائزة دبي للتميز الحكومي الدورة 22، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، كما سلطت الضوء على الجهات التي حققت مؤشرات تنافسية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تجارب وخبرات

وانطلق الملتقى بحضور اللواء سلطان يوسف النعيمي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام في إقامة دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والكوادر الوظيفية في إقامة دبي.

وهدف الملتقى إلى الاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات الفائزين من مختلف الهيئات والجهات الحكومية، وذلك باستعراض أبرز السبل والأدوات التي تقود إلى تحقيق الإنجازات، وتسهم بالتأثير إيجاباً في بيئات العمل، ومعرفة أفضل الممارسات التي طبقتها الجهات والهيئات الرسمية بغرض رفع القدرات والمؤشرات التنافسية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تعريف موظفي الإدارة بأفضل الطرائق الابتكارية والاستباقية المتبعة للتغلب على التحديات في بيئة العمل.

استشراف المستقبل

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور إن الملتقى يستهدف تحقيق غايات الاستدامة في العمل عبر استشراف المستقبل واستحضار أفضل التجارب والممارسات التي نطبقها في مؤسساتنا وهيئاتنا الرسمية للاستفادة منها، مؤكداً أن ملتقى فرسان التميز لعام 2022، يعد أحد الملتقيات المهمة التي تتيح لنا فرصة الاجتماع والاطلاع على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من قصص النجاح الملهمة للفائزين بجوائز محلية وإقليمية وعالمية.

وأكد ابن سرور أهمية الفوز بالجوائز كمكتسبات مستحقة نظير الجهود التي يتم تقديمها، إلا أن الحفاظ عليها والبناء على نتائجها هما المؤشر الحقيقي لنجاح الجهات في المضي قدماً وفق نسق تصاعدي يحقق القيمة المضافة، ويعزز من التنافسية المحلية والعالمية .

وأوضح أن هذا الملتقى يأتي لتحقيق غايات الاستدامة في العمل باستشراف المستقبل واستحضار أفضل التجارب والممارسات التي نطبقها في مؤسساتنا وهيئاتنا الرسمية، للاستفادة منها والوقوف عند مكامن القوة ومعرفة النقاط التي يمكننا تطويرها والارتقاء بها، لتحقيق مختلف الإنجازات التي تؤثر تأثيراً إيجابياً ملموساً في بيئات العمل، فيما أعلن في نهاية كلمته الافتتاحية عن إطلاق التسمية الجديدة لملتقى فرسان التميز في دورته المقبلة «ملتقى النخبة».

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