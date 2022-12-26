أكاديمية الدفاع المدني تنظم 130 دورة خلال 2022

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

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نظمت أكاديمية الإمارات للدفاع المدني بدبي خلال عام 2022 عدد 130 دورة تخصصية وإدارية وفنية بمقرها بالعوير، واستهدفت الموظفين العسكريين والمدنيين من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لتطوير رأس المال البشري ولتنمية وتطوير قدراتهم الذاتية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد العقيد خبير جمعة محمد البساطة مدير أكاديمية الإمارات للدفاع المدني بدبي، حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في المجتمع، لافتاً إلى أن الدفاع المدني بدبي يوفر لكل أفراده فرص التأهيل وتنمية المهارات والمواكبة، حيث تأتي الدورات ضمن خطط واستراتيجيات أكاديمية الإمارات للدفاع المدني وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لخدمات الدفاع المدني بكفاءة ولزيادة جاهزية جميع المنتسبين لأي أمر طارئ.

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