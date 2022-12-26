390 كيلو متراً طول مسارات الدراجات والسكوتر في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه سوف يتم تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة في إمارة دبي، بداية العام المقبل 2023، ليرتفع عدد المناطق المصرح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، وسيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ومسارات الطرق المشتركة الآمنة، في مختلف مناطق الإمارة، من 185 كيلومتراً، إلى 390 كيلومتراً.

مناطق جديدة

وأشارت الهيئة إلى أن المناطق الجديدة تشمل الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، وند الشبا الأولى، وبتشغيل السكوتر الكهربائي في هذه المناطق، سيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى نحو 390 كيلو متراً، وستخدم قرابة 114.503 نسمة من سكان تلك المناطق.

وتشغل هيئة الطرق والمواصلات السكوتر الكهربائي حالياً في 10 مناطق وهي بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة، وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب 185 كيلومتراً من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم ربط المسارات مع أهم نقاط الجذب ومحطات النقل الجماعي، البالغ عددها 10 محطات نقل جماعي، و18 موقعاً حيوياً تشمل الحدائق العامة، والعديد من المحال التجارية، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير والتقليل من الاعتماد على المركبات.

وذكرت الهيئة أن التوسع في تهيئة مناطق جديدة لتشغيل الدراجات الهوائية والسكوتر، يأتي تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في الإمارة، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، وكذلك تعزيز استراتيجية الميل الأول والأخير.

دراسات فنية

وأشارت إلى أن اختيار المناطق والمسارات جاء بناءً على دراسات فنية، وتحليل بيانات لمختلف مناطق إمارة دبي لتقييمها من حيث السلامة وأحجام الحركة المرورية، وجاهزية البنية التحتية، وكذلك بناءً على الكثافة السكانية، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، على التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، لافتة إلى أن العمل لا يزال جارياً في تلك المناطق لوضع اللمسات الأخيرة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالسلامة المرورية، وتتضمن التحسينات الجاري تنفيذها في تلك المناطق وضع العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، إضافة إلى تحويل الشوارع الداخلية إلى مناطق آمنة من خلال خفض السرعات من 40 كم في الساعة إلى 30 كم في الساعة، وذلك لضمان التنقل الآمن للمستخدمين.

وذكرت الهيئة أنها تطبق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام وسائل التنقل المرن المستدامة، مع تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة والأمان، حيث وفرت على امتداد المسارات والمناطق المعتمدة لوحات إرشادية تتضمن تعليمات وإرشادات لقيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي، كما تتضمن التطبيقات الذكية الخاصة بالمشغلين، خرائط بالمسارات المسموح بالقيادة فيها، وقواعد السلامة الواجب اتباعها.

وفي إطار ذلك أطلقت هيئة الطرق والمواصلات رابطاً إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني www.rta.ae يتيح للراغبين الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي مجاناً، للسير على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي.

المواصفات الفنية

وأوضحت الهيئة أن قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 حدد المواصفات الفنية الواجب توفرها في الدراجة والسكوتر الكهربائي، وتشمل، مصباحاً أبيض رئيساً أمامياً، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتياً مثبتاً على المقود، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، إضافة إلى وجود تناسب بين مقاسات الإطارات وحجم الدراجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدراجة مع حجم قائدها، ودعت الهيئة الجمهور إلى اختيار السكوترات الكهربائية عالية الجودة لتجنب حوادث احتراق البطاريات أو الأعطال الفنية المتكررة.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن قائد السكوتر الكهربائي يجب أن يلتزم بعدد من القوانين منها تشريعات السير والمرور، وقيادة الدراجة والسكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمخصص للأغراض الشخصية أو لنشاط التأجير في المناطق المسموح بها فقط المعلنة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وعلى المسارات التي تحددها الهيئة، وعدم استخدام الدراجات في المسارات المخصصة للمشي أو الجري، وعدم تجاوز الدراجة الكهربائية أو السكوتر الكهربائي للسرعة المحددة من الهيئة في تلك المناطق، وعدم قيادة السكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة على الطرقات الآمنة دون الحصول على تصريح القيادة.

كما حدد القرار التزامات قائد الدراجة والسكوتر الكهربائي، بالتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك ارتداء السترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، كما ألزم القرار الدراج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمشاة، وعدم حمل أي أشخاص أو أشياء مما يؤدي إلى اختلال التوازن من على قيادة السكوتر.

ونص القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرض له قائد الدراجة، وتنتج عنه إصابات أو أضرار مادية، وذلك على أرقام الهواتف المخصصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة.

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