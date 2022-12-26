«شرطة دبي» تنظم فعاليات بحرية للتدريب على إجراءات السلامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ، وبالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، فعاليات وأنشطة بحرية في «سكاي دايف»، وذلك استكمالاً للمبادرة البحرية الأمنية «يزوا»، والتي أطلقتها مؤخراً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف إشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءاً في تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته، فيما يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في الإمارة.

مبادرات داعمة

شهد الفعاليات العميد أحمد عبيد المهيري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة بشرطة دبي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة «الروح الإيجابية»، والعقيد دكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والمقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، وعدد من الضباط والأفراد، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، والمتطوعين من الغواصين الهواة والمحترفين، ومتعاونين من النوادي البحرية، وعدد كبير من الجماهير التي توافدت للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات البحرية.

وأكد العقيد دكتور حسن سهيل السويدي، أن الفعاليات والأنشطة البحرية المُقامة في «سكاي دايف»، تأتي عملاً بمبادرة «يَزوا»، البحرية الأمنية، والهادفة إلى تعزيز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في إمارة دبي، والتصدي لمختلف الظواهر السلبية.

من جانبه، أكد العميد علي خلفان المنصوري، أن مبادرة «الروح الإيجابية»، حريصة على دعم كافة المبادرات والأنشطة والفعاليات بمختلف التخصصات، لاسيما التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأفراد المجتمع، نظراً لدعمها المشترك في ترسيخ أهداف مبادرة الروح الرامية لتعزيز الانسجام الاجتماعي.

غواصون متطوعون

بدوره، شدد المقدم علي النقبي على الدور المهم للمتطوعين الغواصين من الهواة والمحترفين في دعم تحقيق أهداف مبادرة «يزوا»، منوهاً بأهمية توحيد الجهود المشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع لتعزيز أمن وسلامة المجتمعات في مختلف القطاعات، داعياً كل من يجد في نفسه القدرة على المشاركة للانضمام والتسجيل في منصة شرطة دبي للتطوع.

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