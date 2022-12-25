سعيد بن طحنون يفتتح «مهرجان ونترفايبز» بالعين

المصدر: العين - وام

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شهد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ محمد افتتاح «مهرجان ونترفايبز» العائلي الأول الذي تنظمه مؤسسة ونترفايبز المقام في حديقة الطوية - بمدينة العين بحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين، واطلع على الأنشطة والفعاليات المتنوعة والأجنحة المصاحبة للمهرجان.

ويقدم المهرجان للمواطنين والمقيمين من زواه عروضاً تسويقية وترفيهية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة، وتقديم تجربة ترفيهية متميزة لضيوف وزوار المهرجان المتوقع استقبالهم خلال فترة المهرجان الذي يستمر حتى 6 أبریل 2023، من خلال تجارب فريدة ومميزة من التسوق والترفيه وتذوق المأكولات والاستمتاع بأكبر منطقة للألعاب الترفيهية والفعاليات الشيقة والعروض المميزة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في إضفاء أجواء السعادة والبهجة على الزوار.

ويستطيع زوار المهرجان التنقل بين الأجنحة ومشاهدة الفرق الشعبية مثل اليولة والرزفة التي تؤديها فرق إماراتية ويتفاعل معها الزوار بشكل كبير والموسيقى والأهازيج التي تقدمها فرق متخصصة على المسرح.

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