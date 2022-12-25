الزراعة الرقمية.. عقود ذكية لتعزيز مؤشرات الأمن الغذائي الوطني

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تشكل منصة Farming online أحد أبرز الحلول الرقمية الوطنية وأول متجر رقمي من نوعه للأمن الغذائي، حيث سيغير خارطة الإنتاج الزراعي المحلي إلى أبعاد مختلفة، وسيدفع بالاستثمارات والشراكات الدولية في المجالات الزراعية الرقمية إلى آفاق أرحب، من خلال عقود تملك ذكية لأصول رقمية بهدف فتح آفاق جديدة لقطاع الزراعة الإماراتي، فضلاً عن معالجة كميات ضخمة من البيانات التي سيتم إنشاؤها في المراقبة عن بُعد، للتربة والمياه والظروف الميدانية وصحة الثروة الحيوانية والاستهلاك بشكل فعال، مما سيسهم في تحسين سلسلة التوريد بشكل كبير وبالتالي زيادة الإنتاجية والأرباح، ودعم مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

منافع اقتصادية

وأكد المستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا لـ«البيان»، أن إطلاق هذه المنصة سيحقق 5 منافع اقتصادية استثمارية طويلة الأمد تتمثل في نشر ثقافة الاستثمار في المجال الزراعي على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة للمستثمرين والأفراد للاستثمار الزراعي بأي دولة في العالم، والاستثمار الأمثل في الطاقات والكوادر من الشباب ممن لديهم الرغبة في الزراعة فمن خلال هذه المنصة سيكون المجال رحباً والفرص متاحة للاستثمار الزراعي، حيث يستثمرون أموالهم في عالم افتراضي مرتبط بالواقع بما يعود عليهم بالنفع، هذا بالإضافة إلى حل مشاكل الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء على مستوى العالم من خلال الجمع بين المقدرات (بين من يمتلك المال ومن يملك الأرض والخبرة)، فضلاً عن الاستفادة من المنتجات التي تمت زراعتها في عمليات صناعية أخرى كتحول الفراولة إلى مربى في مصنع آخر مما يؤدي إلى زيادة عامل الربح.

منصة

ويأتي إطلاق المنصة في إطار التعاون بين كل من خليفة الجزيري الرئيس التنفيذي لشركة Farming Online والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا، إذ تشكل المنصة تصميماً عالمياً جديداً عبر «ميتافيرس» حيث تتضمن مراحل العمل الحقيقية للزراعة والحصاد وتربية المواشي بهدف تدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال تطبيقات تتماثل مع عالم الزراعة الحقيقية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين والمزارعين على أن يحصل المستهلكون لاحقاً على المنتجات الغذائية من المزارعين مباشرة.

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