طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومع السحب.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 و المد الثاني عند الساعة 04:07

و الجزر الأول عند الساعة 21:07 و الجزر الثاني عند الساعة 08:08 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 16:57 و الجزر الثاني عند الساعة 05:54 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 85 35

دبي 27 20 80 40

الشارقة 25 17 80 40

عجمان 24 19 70 40

أم القيوين 24 16 80 45

رأس الخيمة 25 17 75 40

الفجيرة 29 21 70 35

العـين 26 18 85 45

ليوا 25 17 85 40

الرويس 23 19 80 40

السلع 24 18 85 35

دلـمـا 24 20 65 40

طنب الكبرى 25 22 65 50

طنب الصغرى 25 22 65 50

أبو موسى 23 21 65 50

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