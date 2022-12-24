دبي تستضيف الدورة الـ 15 من المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية

المصدر: وام

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نظَم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤخراً، بالتعاون مع جامعة خليفة، ورابطة علوم الأغشية الأسترالية (MSA)، الدورة الـ 15 من المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الباحثين وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء العالميين، لمناقشة القضايا البيئية والاستدامة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على أن تكون سبّاقة في استضافة الفعاليات العالمية وإقامتها للمرة الأولى في المنطقة، انطلاقاً من التزامها بدعم مساعي منطقة الشرق الأوسط الرامية إلى صياغة أجندة الاستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال دفع وتسريع عجلة الاستدامة العالمية، وترسيخ دور دبي في حشد الجهود العالمية لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية، لا سيما مع التحضيرات الجارية لاستضافة الدولة لـ (COP28) .

ولفت إلى أن مركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن استضافة مركز البحوث والتطوير للدورة الـ 15 من المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية 2022، تأتي في إطار المؤتمرات التي ينظمها المركز ضمن برنامج "الباحث" الذي يهدف إلى تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات الوطنية، وإشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير.

وجمع المؤتمر مجموعة من المتحدثين الرئيسيين منهم: الدكتورة لوردس فيغا من جامعة خليفة والدكتور نور الدين غفور من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والدكتورة ديسبو فاتا كاسينوس من مركز نيريس الدولي لأبحاث المياه في قبرص والدكتور هو كيونغ شون من جامعة التكنولوجيا في سيدني والدكتور ديونيسيوس ديونيسيو من الجامعة التقنية الوطنية في أثينا.

ومن أهم المواضيع التي ناقشها المؤتمر : تطبيق تقنيات الأغشية وتقنيات النانو في معالجة المياه، الوقود الأخضر وإنتاج الهيدروجين، منع ومعالجة تلوث الهواء والمياه ومياه الصرف الصحي، المصادر والنفايات: إدارة واستعادة المواد والطاقة، التجميع المستدام والطاقة المتجددة، ممارسات الاستدامة الناشئة، التقنيات الملائمة للاستدامة وتقنيات التكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره، استدامة التربة، والتقاط ثاني أكسيد الكربون واستراتيجيات الاستفادة منه.

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