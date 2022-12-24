مدرسة «42 أبوظبي» توفر 358 فرصة عمل وتدريب لطلابها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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احتفت مدرسة «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة بمرور عام على افتتاحها.

حيث سلطت الضوء على النجاحات والإنجازات الاستثنائية التي حققتها في مجال تمكين طلابها من المساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي من خلال توفيرها لتعليم البرمجة للجميع.

فيما استقبلت المدرسة منذ إطلاقها في أكتوبر العام الماضي 340 طالباً، بما في ذلك 100 طالب إماراتي، بينما تتميز بتوفيرها لأعلى مستويات المرونة للطلاب، لتمكينهم من إدارة رحلتهم التعليمية بأنفسهم من خلال منهجية تعلم الأقران التي تتبعها.

وتعاونت مدرسة البرمجة الرائدة مع باقة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات لتحديد فرص النجاح والتطوير لطلابها، حيث أثمرت شبكة الشراكات الناجحة التي طورتها المدرسة خلال العام الحالي، عن توفير 358 فرصة عمل وتدريب لطلابها، بما في ذلك 109 فرص لرعاية الطلاب الإماراتيين.

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