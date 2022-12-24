«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تختتم المؤتمر السنوي لأكاديمية الأعمال الدولية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المؤتمر السنوي العاشر لأكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافته بالتعاون مع فرع أكاديمية الأعمال الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانطلق تحت شعار «التنوع والشمول ومشاركة أصحاب المصلحة في الأعمال الدولية في الشرق الأوسط»، وناقش المؤتمر المجالات الرئيسة للتنوع والشمول ومشاركة أصحاب المصلحة.

وقال رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إنهم سعداء باستضافة نخبة من الخبراء والأكاديميين، بما لهم من قدرة على طرح المزيد من الرؤى والخبرات والحلول خلال المناقشات، فيما يأتي المؤتمر انطلاقاً من دور الكلية الرائد في قيادة جهود تأهيل القادة الحكوميين وتمكينهم بالمعرفة وصقلهم بالخبرات والتجارب، وإيماناً منها بأهمية المؤتمر وضرورة دفع جهوده لاستكشاف قضايا التنوع وإدماج ومشاركة أصحاب المصلحة في الأعمال الدولية في المنطقة.

وبدأ الافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمة ألقاها الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأستاذ المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أكد خلالها أن المؤتمر السنوي العاشر لأكاديمية الأعمال الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي في توقيت مثالي.

حيث يشهد العالم متغيرات على صعيد الأعمال، تتطلب تطبيق رؤية جديدة ومبتكرة لوضع حلول للتحديات، موضحاً أن قضايا التنوع والشمول وإشراك كافة أصحاب المصلحة تمثل ضرورة ملحة لترسيخ منظومة اقتصادية متكاملة تهدف لسد الفجوات في مجتمعات الأعمال، وتوحيد الجهود لاقتصاد أكثر شمولاً وتنوعاً وديناميكية، آملاً أن تكون مخرجاته نقطة انطلاق لحلول أخرى في المستقبل.

حلقة نقاشية

واختتم حفل الافتتاح بتوزيع جائزة «شجرة الغاف»، التي تمنح للمؤسسات الرائدة في دعم بيئة الابتكار، وجائزة «براجيل» التي تقدم للقادة المؤثرين في مجال الاستدامة، وتم تقديم جائزة شجرة الغاف إلى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أما جائزة «برج الرياح»، فنالتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بحلقة نقاشية حول دراسات سلطت الضوء على رؤى محرري مجلة دراسات الأعمال الدولية (JIBS) حول الدراسات التي تركزت على وضع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تنوعت عناوين الجلسات لتشمل مجموعة واسعة من الموضوعات، وهي قرارات الاستثمار والاستدامة في الأعمال التجارية الدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتدويل.

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