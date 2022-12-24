«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تعلن نتائج منافسات الدورة 25

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس أمناء مؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، نتائج منافسات الدورة الخامسة والعشرين من جوائزها المحلية، بفوز 49 متميزاً من مجموع 177 مرشحاً خضعوا للتحكيم النهائي، في جوائز الطالب المتميز والطالب الجامعي المتميز والمعلم المتميز، وجائزة التربوي المتميز وجائزة المدرسة المتميزة، فيما بلغ عدد المشاركين 134 طالباً وطالبة في التعليم العام والتعليم العالي، منهم 84 طالباً في المجال الأكاديمي و49 طالباً في المجال غير الأكاديمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار برئاسة معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتور جمال المهيري نائب رئيس المجلس، والدكتور خليفة السويدي الأمين العام للمؤسسة، وكل من الأعضاء، عيسى الحاي الميدور، وعبدالله سعيد باليوحة، وسليمان عبدالخالق الأنصاري.

وأشاد معالي القطامي بدور وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي والشركاء الاستراتيجيين، في دعم أهداف المؤسسة والتزامهم بمساندة جهودها الرامية إلى توفير فرص للتطوير والابتكار في المنظومة التعليمية، من خلال مشروعات وبرامج رائدة تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

انتشار كبير

وعبر معاليه عن سعادته بنجاح دورة جوائز المؤسسة والتي تأتي في مناسبة الاحتفال بيوبيلها الفضي، وقد غدت أكثر تأثيراً وانتشاراً بفضل الرعاية المؤسسية وإيمان مستهدفيها ودعمهم المستمر، مضيفاً أن التحديث المستمر لمعايير التقييم في جوائز مؤسسة حمدان أدت على مدى 25 عاماً إلى ظهور نماذج من الممارسات المتميزة في الأداء التعليمي، شملت المعارف والمهارات والعمليات والأساليب والاتجاهات والقيم.

وذكر معاليه أن استثمار التطور التقني والاستفادة من الخبرات الدولية والابتكارات الحديثة والشراكات الدولية بات من ضرورات العمل تجاه التكامل المؤسسي في جودة التعلم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في أداء رسالتها كما أراد لها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،طيب الله ثراه، وأن المجلس وبتوجيهات من رئيسه الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، يعكف على تطوير مسارات العمل المساند لجهود المؤسسات والهيئات التعليمية سواء في التميز التعليمي أو قطاع الموهوبين أو الابتكار.

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