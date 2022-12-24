«الصحة» تحجب 32 موقعاً للأدوية خلال عامين وتراقب أماكن بيعها للتأكد من جودتها

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر أطباء من خطورة الأدوية التي تروج لأدوية معينة يقبل عليها المستخدمون و تنتشر عبر الفضاء الالكتروني، من بينها أدوية وحميات خاصة لتخسيس الوزن والتي تصل نحو 8 كيلو جرامات شهرياً، فضلاً عن أخرى لمعالجة الضعف الجنسي، باعتبارهما الأدوية الأكثر طلباً لكلا الجنسين، فيما بيّن الأطباء المتخصصون خطورة هذه الأدوية خاصة أن مضاعفاتها كبيرة وتسبب مشكلات صحية متنوعة لمن يستخدمونها بدون نصائح طبية.

خطر كبير

وأوضح الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للتنظيم الصحي، أن الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق المواقع الالكترونية مجهولة المصدر، تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها، لافتاً إلى أنها تسبب خطراً كبيراً على مرضى القلب أو السكري أو ارتفاعاً في نسبة الدهون، وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات ومواد مسرطنة لا تستخدم في صناعة الأدوية، علماً أن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في الوزارة.

وأكد أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على مراقبة ومتابعة الأدوية التي يتم تداولها عبر الانترنت بشكل مستمر، حيث تنسّق الوزارة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تم حجب 32 موقعاً إلكترونياً خلال العام الماضي والجاري.

كما أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية على المنشآت التي تقوم بتداول المنتجات عبر المواقع الإلكترونية، للتأكد من جودة تخزين هذه المنتجات وضمان جودتها، والتأكد من مصدر شراء هذه المنتجات وأنها غير مقلدة أو مغشوشة.

شروط وضوابط

وأوضح أن الإعلان والتسويق عبر المواقع الإلكترونية يخضع إلى شروط وضوابط ترخيص الإعلانات الصحية، فيما يتم الرقابة من قبل فريق متخصص، حيث يتم حجب المواقع في حال مخالفتها لشروط الإعلان بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وبين أن المنتجات الخاصة بتخفيف الوزن والمقويات الجنسية للرجال التي يتم الترويج لها عبر المواقع الالكترونية، غالباً ما تكون مجهولة المصدر وتحتوي على معلومات مضللة منها على سبيل المثال تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، بعدم استخدام المنتج «Stiff Bull Herbal Coffee»، والذي يروج له بأنه مكمل غذائي ومقو جنسي للرجال.

وتابع أن نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة، أظهرت احتواءه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة«Desmethyl carbodenafil» علماً بأنها تشبه مادة، «sildenafil»والتي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات، والمنتج«Zi Su Body Fat Health»والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن.

إعلانات مضللة

وبين أن نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة كشفت احتواء المستحضر المذكور على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما مادة«Sibutramine»وتسبب زيادة في ضغط الدم ومعدل نبضات القلب لدى بعض المرضى، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

وأهاب الأميري بأفراد المجتمع عدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة خاصة تلك المتعلقة منها بالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية، التي تدعي تخسيس الوزن والقوة الجنسية بطريقة غير علمية ومنطقية، حيث يروج لها عبر إعلانات غير مرخصة من قبل إدارة التنظيم والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي.

مبيناً أن الوزارة على اتصال يومي مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئات العالمية مثل هيئة الأدوية الأوروبية والأسترالية للاطلاع على الجديد، و أنه في حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية أو المكملات الغذائية يصدرون على الفور تعميماً لكافة الجهات الصحية والمعنية بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز