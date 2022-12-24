«بلدية عجمان»: الأعمال الجارية في مصفوت تسير وفق الخطط

المصدر: عجمان – البيان

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أكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الأعمال الجارية في مدينة مصفوت تسير وفق خطط الدائرة وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية تحتية متكاملة وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة، موضحاً أن المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ ستكون وجهة للجميع وتعد معالم جاذبة للسكان والزوار ووجهة للمستثمرين.

وأضاف خلال تفقده للأعمال بمدينة مصفوت برفقة سيف غدير الكتبي مدير إدارة بلدية مصفوت وعدد من المسؤولين أن مدينة مصفوت هي منارة للباحثين عن المعالم السياحية الجمالية والطبيعة الخلابة، وتمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز جملة من المشاريع الحيوية لتسهيل حياة السكان والزوار.

ومن جانبه قدم سيف الكتبي شرحاً مفصلاً، عن الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية والمشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها والتي تتلاءم مع احتياجات كافة فئات وشرائح المجتمع والمستثمرين، متطرقاً لمهرجان ربيع مصفوت بنسخته الخامسة والذي يتضمن البطولات الرياضية والأنشطة المعرفية ويعزز قيم التراث والأصالة والتاريخ العريق.

وتضمنت جولة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مصفوت جلسة تفاعلية مع أهالي منطقة مصفوت ومزيرع، حيث استمع لآرائهم تجاه المشاريع ومقترحاتهم المبنية على الحكمة والخبرة الطويلة.

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