عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتیة الیونانیة تشھد نمواً وتطوراً

المصدر: دبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نیكوس ديندياس، وزير خارجیة جمھورية الیونان الصديقة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة واستعراض ملفات الصداقة والشراكة الاستراتیجیة، إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال محادثاته مع ديندياس أن العلاقات الإماراتیة الیونانیة تشھد نمواً وتطوراً في ظل الشراكة بین البلدين الصديقین.

وشدد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما.

ومن جانبه، أكد نیكوس ديندياس على عمق العلاقات الإماراتیة الیونانیة، وحرص البلدين الصديقین وقیادتیھما على تعزيزھا وتنمیتھا في المجالات كافة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان.

استقبال

وفي إطار آخر استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، داتو أريوان يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في سلطنة بروناي دار السلام. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في دبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وأشاد سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان خلال اللقاء بانعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة بین دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة بروناي، مشیراً إلى أھمیة دورھا في تفعیل التعاون والحوار البناء بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما. وقال سموه، إن العلاقات الثنائیة تشھد نمواً وتطوراً في ظل اھتمام قیادتي البلدين بتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وبدوره، أشاد داتو أريوان يوسف بالمكانة الرائدة التي تحظى بھا دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويین الإقلیمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط بین دولة الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بین البلدين. حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا والسفير غير المقيم لدى بروناي دارالسلام.

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