«إسلامية دبي» تبحث التعاون مع «مركز نور العالمي للترجمة» في السعودية

المصدر: دبي-البيان

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بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي آلية تعزيز سبل التعاون المشترك والتعاقد لمشروع ترجمة تفسير الدائرة للقرآن الكريم إلى لغات عالمية، ونشرها وطباعتها مع مركز نور العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مقرها بالممزر اجتماعاً تنسيقياً موسعاً حضره كل من الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث والمهندس علي بن عبد الله الماضي مدير عام مركز نور العالمي لترجمة معاني القرآن الكريم، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وحمد محمد صالح رئيس قسم المواقيت والأهلة وعبد الله يعقوب الهاشمي بإدارة البحوث.

علاقات

وتابع الدكتور علي حسن المرزوقي أن الدائرة مستمرة في تكوين علاقات وشراكات عديدة مع مؤسسات علمية ومتخصصة في مجالات ترجمة تفسير القرآن الكريم، ومركز نور انترناشونال من المراكز والمؤسسات المستهدفة ضمن هذا الإطار.

وتم في الاجتماع تبادل سبل تعزيز التعاون والمقترحات والأفكار، والنظر في الآليات لإنجاز المشروع، وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات في سبيل إنجاح مشروع الترجمة. وكرم علي المرزوقي المهندس علي بن عبد الله الماضي مدير عام مركز نور العالمي.

استراتيجية

قال الدكتور علي حسن المرزوقي إن مشروع الترجمة يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة 2022 - 2024، وقد تم إصدار نسخة تفسير القرآن الكريم في عام 2020م حيث عمل عليه نخبة من علماء الدائرة على مدى أكثر من 10 سنوات، ليكون الأول من نوعه تحت إشراف جهة حكومية، والأول كذلك لمراجعته من قبل مؤسسة علمية جامعية مرموقة، وستتم أعمال الترجمة لتفسير القرآن الكريم ضمن ضوابط ومعايير محددة ومتفق عليها.

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