حمدان بن محمد قائد نهل من مدرسة محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أسهمت جهود التحديث والتطوير والتحوّل الرقمي في دبي التي قادها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال عام 2022، في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً.

وترجمت مبادرات وتوجهات سموه الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها حكومة دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمستقبل وتوجيهاته بأن تكون دبي دائماً في المقدمة من خلال مشاريع ومبادرات تخدم الإنسان وتحقق له رفاهيته وسعادته بما يضمن للمجتمع مقومات التقدم والازدهار.

يناير

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 600 قرض إسكاني مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 600 مليون درهم، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين، بهدف توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم. وتم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم.

كما اعتمد سموه في 9 يناير استراتيجية إعادة تأهيل وتفعيل حي الفهيدي التاريخي، واستراتيجية الفنّ في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود المستمرة بشأن صون التراث المحلي، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ذات إسهامات إيجابية في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم.

وكرم سموه 9 يناير الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ضمن فئات الدورة الحادية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 18 يناير نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي للعام 2021، التي يستعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سنوياً.

كما أصدر سموه في 20 يناير قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال التي تقدم ضمن نطاقها الجغرافي، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والتاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية.

وافتتح سمو ولي عهد دبي، في 24 يناير معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، وميدلاب الشرق الأوسط 2022، بمشاركة نحو 3500 شركة عارضة من قطاعات الرعاية الصحية والمختبرات من أكثر من 60 دولة. كما افتتح سموه في 26 يناير أعمال الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع وذلك بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

واعتمد سموه في 27 يناير خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.

فبراير

وافتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 1 فبراير، فعاليات الدورة الـ26 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك دبي 2022» في مركز دبي التجاري العالمي وأطلق سموه في 15 فبراير مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.

مارس

وافتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 2 مارس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى دبي الصحي، واعتمد سمو ولي عهد دبي في 2 مارس إطلاق «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي»، بما يعزز نظام مكافآت نهاية الخدمة وذلك بإشراف من مركز دبي المالي العالمي وبالشراكة مع عدة مؤسسات عالمية توفر فرصاً استثمارية جاذبة وآمنة.

وافتتح سموه في 8 مارس المقر الإقليمي لشركة «ميتا» العالمية في مدينة دبي للإنترنت واعتمد سموه في 14 مارس «سياسة خدمات 360» كأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي والتي تهدف إلى الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية الانتقال بها إلى مستويات ريادية استثنائية.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 14 مارس افتتاح أعمال القمة العالمية الشرطية 2022 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

ووجه سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي في 24 مارس، بإنشاء مؤسسة متخصصة تُعنى بحماية المستهلك والتجارة العادلة لدعم مقومات النمو الاقتصادي التي تزخر بها البيئة الاقتصادية في دبي لضمان نمو واستقرار ونضج الأعمال، وتوفير فرص رائدة وجديدة لقطاع الأعمال.

واطلع سموه في 30 مارس خلال القمة العالمية للحكومات 2022 على نموذج مركبة /‏‏‏‏‏ أوريجن Origin/‏‏‏‏‏ من شركة كروز الأمريكية، وهي مركبة ذاتية القيادة مخصصة للتنقل المشترك، التي تم عرضها في دبي للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وكرم سموه في 30 مارس أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، بجائزة أفضل وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

أبريل

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 14 أبريل قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏‏‏‏15/‏‏‏‏‏ لسنة 2022 بشأن السياسات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحقيق المواءمة بين استراتيجية الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة نحو التحول الرقمي.

وأصدر سموه في 20 أبريل قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏‏‏‏16/‏‏‏‏‏ لسنة 2022 بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على دعاوى «التفريق للضّرر والشِّقاق» المُشار إليها في القانون الاتحادي رقم /‏‏‏‏‏28/‏‏‏‏‏ لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته، وافتتح سموه في اليوم نفسه الحرم الجديد لجامعة برمنجهام ـ دبي والمُقام على مساحة 30 ألف متر مربع.

مايو

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 11 مايو الفائزين بتحدي مبادرة «مليون مبرمج عربي» الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1,350,000 دولار أمريكي خلال الحفل الختامي لمبادرة «مليون مبرمج عربي».

وذلك تأكيداً لريادة دبي كمركز رئيسي لاحتضان وتشجيع المبدعين العرب، واطلع سمو ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الثاني لرئيس مجلس دبي على ملامح المتغيرات التكنولوجية الرئيسية في قطاع الميتافيرس، ووجّه سموهما بتشكيل فريق عمل لرصد كافة تطورات الاقتصاد الرقمي.

وافتتح سمو ولي عهد دبي في 29 مايو مشروع تطوير شارع دبي ـ العين، الذي بلغت تكلفته الإجمالية ملياريّ درهم في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل في إمارة دبي.

يونيو

وبتوجيهات سموه أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل في 16 يونيو فتح باب التسجيل للمشاركة في الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل، وزار سموه في 22 يونيو غرف دبي التقى خلالها رؤساء مجالس الإدارة والموظفين وشهد توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات، واستعرض سموه خلال زيارته الخطط والمستهدفات لغرف دبي، كما اطلع سموه على المشاريع المنجزة والمستقبلية.

وسلم سموه في 24 يونيو «راية حمدان» لهيئة الصحة في دبي عن مبادرة «درع دبي الصحي» التي فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومية وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2021» الذي نظمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وأعلن سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في 26 يونيو، زيادة الدعم بنسبة 58 % عن العام السابق للفئات الأكثر احتياجاً لتصل الموازنة إلى 438 مليون درهم.

وأطلق سموه في 27 يونيو مبادرة «شركاء الريادة» لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكة ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.

وأصدر سموه في اليوم نفسه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏‏‏‏32/‏‏‏‏‏ لسنة 2022 بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي، وأطلق سموه في 28 يونيو مبادرة «دبي جلوبال» لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة القادمة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال في العالم.

يوليو

واعتمد سموه في 3 يوليو منظومة لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل من مختلف المناهج الدراسية في دبي، واعتمد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في 12 يوليو، منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم.

وأطلق سموه في 18 يوليو استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس».

وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي ومضاعفة عدد شركات البلوك تشين 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب 1000 شركة تعمل في مجال البلوك تشين و«الميتافيرس» ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول عام 2030.

وأعلن سموه في 19 يوليو إطلاق «ملتقى دبي للميتافيرس» سبتمبر المقبل ليكون حدثاً عالمياً يجمع في دبي نخبة الخبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل هذا القطاع ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

حياة كريمة

وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو ولي عهد دبي، في 24 يوليو، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة.

وفي 26 يوليو شكّلت حكومة دبي لجنة استثنائية تختص بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي برئاسة سمو ولي عهد دبي، بهدف رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي.

واعتمد سموه في 31 يوليو إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ وتحويل 8 أنشطة رئيسية للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60 % من مجمل خدمات المدينة.

أغسطس

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وضمن أولويات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي في 14 أغسطس عن صرف مبالغ إضافية لنحو 1101 من القُصّر المسجلين لدى الهيئة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

واعتمد سموه في 14 أغسطس تعيينات وترقيات جديدة في دائرة الموارد البشرية وحكومة دبي الذكية، وأصدر سموه في 17 أغسطس قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏‏‏‏53/‏‏‏‏‏ لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏‏‏‏5/‏‏‏‏‏ لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم /‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏ لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي.

سبتمبر

وبتوجيهات سمو ولي عهد دبي شهدت دبي في 6 سبتمبر توقيع «إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز» بمشاركة 12 عضواً مؤسساً يغطي 5 قارات بهدف توحيد الجهود العالمية لتعزيز ثقافة التميز والكفاءة، وتنافسية الأداء وكرم سموه في 7 سبتمبر خريجي الدفعة الأولى والثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل، وأطلق سموه في 12 سبتمبر خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الـ4 سنوات المقبلة.

كما أطلق سموه في 13 سبتمبر «برنامج دبي للبحث والتطوير» بهدف دعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في دبي عبر وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.

وأطلق سموه في 21 سبتمبر «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، بهدف دعم تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً لتكون واحدة من أفضل مدن المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل.

وشهد سموه في 28 سبتمبر فعاليات ملتقى دبي للميتافيرس بحضور أكثر من 500 خبير عالمي في تكنولوجيا المستقبل، وأكثر من 40 مؤسسة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الميتافيرس.

أكتوبر

وزار سموه في 14 أكتوبر يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض «جيتكس جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي والذي شهد حضوراً غير مسبوق بنحو 5000 عارض وأكثر من 138 ألف زائر.

وبتوجيهات سموه أقيمت الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة» 2022 من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر، وحققت نجاحاً لافتاً وشهدت دورة هذا العام استقطاب رقم قياسي من المشاركين بلغ 2,212,246 شخصاً من مختلف الأعمار وقدرات اللياقة البدنية.

نوفمبر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 9 نوفمبر، قرار المجلس التنفيذي رقم 65 لسنة 2022 بشأن تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات المعمول بها لدى بلديّة دبي بمُوجب التشريعات السّارية، وذلك استكمالاً لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمات، وترسيخاً لمكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

واعتمد سموه في 16 نوفمبر خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي خارطة الطريق لإنجاز عملية التحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050.

والتقى سموه في 17 نوفمبر المتفوقين من أوائل الثانوية العامة من مدارس القطاعين الحكومي والخاص في دبي للعام الدراسي 2021 /‏‏‏‏‏ 2022، وذلك في إطار حرص سموه على تحفيزهم على مواصلة التميز والعمل على تنمية قدراتهم.

وترأس سموه في 24 نوفمبر الاجتماع الأول للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي التي تم تشكيلها ضمن جهود تنفيذ محاور ومستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس، بهدف رسم خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وصياغة خطط استشرافية وأهداف للاستثمار في «الميتافيرس»، ما يعزز أسبقية دبي في تبنّي التكنولوجيا بإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ديسمبر

قلد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر البحر في أبوظبي في 7 ديسمبر «وسام أم الإمارات» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وذلك بمناسبة اختيار سموه عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، تقديراً لدور سموه وتكريماً لجهوده في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات وخارجها.

وزار سموه في 7 ديسمبر معرض «الخمسة الكبار» The Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، مستقطباً عشرات الآلاف من الزوار المتخصصين في مجال البناء والتشييد.

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