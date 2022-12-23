مرصد الختم يلتقط صورة لمجرة تضم 100 مليار نجم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، صورة للمجرة الحلزونية NGC 253، وتسمى "العملة الفضية"، والتي تبعد عنا 13 مليون سنة ضوئية، عرضها 90 ألف سنة، وفيها أكثر من 100 مليار نجم ويرجح وجود ثقب أسود عملاق في مركزها كتلته 5 مليون مرة ضعف كتلة الشمس، وقد استغرقت مدة التصوير التي نفذها المهندس محمد عوده مدير مركز الفلك الدولي حوالي24 دقيقة.

وتعرف المجرات بأنها تكوين ضخم تتألف من مجموعة من الغاز والغبار ومليارات النجوم وأنظمتها الشمسية، وترتبط هذه المكونات مع بعضها بفعل الجاذبية، كما تعد مجرة درب التبانة التي تعد الأرض جزءًا منها مثالًا على المجرة الحلزونية، وتمتلك المجرة الحلزونية عادة أذرعا منحنية تجعلها شبيهة بطاحونة الهواء.

وبحسب ناسا الأمريكية تعد «العملة الفضية» واحدة من ألمع المجرات الحلزونية المرئية في الكون الفسيح، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر المجرات غبارا، ويطلق عليها اسم العملة الفضية لظهورها في تلسكوبات صغيرة، وهي معروفة رسميًا باسم مجرة النحات لموقعها داخل حدود كوكبة النحات الجنوبية.

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