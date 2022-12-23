" وجهات دبي" تطلق دليلاً تفاعلياً لأفضل مناطق التنزه والتخييم في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (الجمعة) الدليل الإرشادي التفاعلي للموسم الشتوي للعام 2022 ضمن حملة "وجهات دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، وذلك في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية الصادرة عن الحملة والهادفة إلى تقديم معلومات وافية حول أبرز وأهم الوجهات والمعالم في إمارة دبي والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط سكان المدينة وزوارها من مختلف أنحاء العالم لرحلاتهم وأنشطتهم في دبي.

ويبرز الدليل مجموعة من الوجهات الخارجية ومواقع التنزه والتخييم في دبي، كما يقدم نصائح حول الأماكن الملائمة للشواء والتخييم، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة والاستمتاع بالطقس الشتوي الذي يميز دبي خلال هذه الفترة من العام.

كما يتضمن الدليل قائمة بالشركات المنضمة إلى مبادرة "بكل فخر من دبي" والتي توفر المأكولات والمشروبات المناسبة لرحلات التخييم، إضافة إلى قائمة بالمعدات والوسائل الأساسية التي يحتاجها الأشخاص الراغبين في التخييم.

ويغطي الدليل أبرز وجهات التخييم في دبي، ومن أبرزها: منطقة حتا، ومحمية دبي الصحراوية، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية في ضواحي إمارة دبي، بما في ذلك مناطق القدرة والعوير والروية وغيرها من الأماكن الملائمة للتخييم. ويوفر الدليل قائمة بأبرز أماكن التنزه التي تتمتع بها دبي، وتشمل مجموعة من الحدائق، والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، ومنها: حديقة خور دبي، وحديقة وادي حتا، وحديقة الصفا، وحديقة الخزان، ومنطقة البراري، ومنطقة استراحة ليم، إضافة إلى بحيرات المرموم، ، ومنتزه شاطئ جميرا، وغيرها من الأماكن الترفيهية.

وتضمن الدليل قسماً خاصاً بالشركات المنظمة لرحلات التخييم، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في إنشاء الخيام والكرفانات، ودور السينما في الهواء الطلق بمختلف أحجامها. ويأتي الدليل التفاعلي ضمن مشاركة "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن حملة "وجهات دبي" التي تسلط الضوء على مختلف الأنشطة والتجارب التي يمكن للأسر والأفراد الاستمتاع في هذا الوقت من السنة، حيث تقدم دبي خلال فصل الشتاء تجارب ترفيهية مميزة للمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية والثقافية والرياضية التي تستضيفها وتنظمها المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم.

وجهات شتوية مميزة.

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي: "يتيح دليل النزهة والتخييم التفاعلي في دبي، والذي تم إصداره كجزء من حملة "وجهات دبي"، للمقيمين والزائرين استكشاف الوجهات الخارجية لإمارة دبي، بما في ذلك الحدائق والأماكن الطبيعية والبحيرات، والوجهات المطلة على الشاطئ بما تضمه من مرافق، وأماكن التخييم الجبلية والنزهة التي تناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق.

كما يغطي الدليل كل ما يتعلق بالتخييم وأدواته في دبي، بما في ذلك المواقع والشركات التي تقدم وسائل الدعم اللازمة لرحلات التخييم والتنزه، إضافة إلى المتاجر والمنافذ المخصصة في بيع أو استئجار معدات التخييم، وكل ما تحتاجه الأسر والأفراد لقضاء أوقات مميزة خلال وقت الشتاء ." .

وأضافت الملا: "يُسهّل الدليل الوصول إلى الوجهات الخارجية لإمارة دبي، وأماكن المعسكرات الصحراوية التي تقدم العديد من الأنشطة، كما يتضمن مجموعة كبيرة من الأماكن الشاطئية والحدائق والمتنزهات، حيث تم تصميم هذا الدليل لمساعدة العائلات وجميع الفئات العمرية على استكشاف أفضل الأماكن الخارجية، التي تضمن للمقيمين والزوار الاستمتاع بأفضل التجارب والفعاليات والأنشطة التي تزخر بها دبي خلال هذا الوقت المميز من السنة ". .

وتقدمت فاطمة الملا بالشكر لوسائل الإعلام وصانعي المحتوى والمؤثرين الذين يواصلون دعم حملة "وجهات دبي "من خلال مساهمتهم بالمحتوى الإبداعي حول جاذبية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، كما أشادت بالتعاون الكبير الذي أبدته الشركات المحلية المنضمة لمبادرة "بكل فخر من دبي" من خلال تقديمهم للمنتجات والخدمات الاستثنائية المقدمة للجمهور.

وتستمر حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي حتى فبراير 2023 في تشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة. .

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، من خلال الرابط التالي:

https://www.dubaidestinations.ae/guides/4/2.pdf

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز