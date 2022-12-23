طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا يصبح غائما تدريجياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً مساءً وقوية أحياناً على البحر مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط، يضطرب أحياناً ليلاً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 20:24 عند الساعة 07:16.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18عند الساعة 23:12 والجزر الاول عند الساعة 16:07الثاني عند الساعة 05:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 75 25

دبي 29 19 70 25

الشارقة 28 14 80 20

عجمان 28 16 85 25

أم القيوين 28 15 85 35

رأس الخيمة 28 14 85 40

الفجيرة 26 20 75 50

العـين 27 17 75 24

ليوا 28 14 90 20

الرويس 27 15 80 30

السلع 27 16 80 30

دلـمـا 28 22 85 40

طنب الكبرى 27 21 80 35

طنب الصغرى 27 21 80 35

أبو موسى 28 22 85 40

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