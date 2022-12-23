عبدالله بن زايد يستقبل الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في بروناي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي داتو أريوان يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في سلطنة بروناي دار السلام.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وأشاد سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان - خلال اللقاء - بانعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة بین دولة الإمارات وسلطنة بروناي.. مشیرا إلى أھمیة دورھا في تفعیل التعاون والحوار البناء بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما.

وقال سموه إن العلاقات الثنائیة تشھد نمواً وتطوراً في ظل اھتمام قیادتي البلدين بتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

بدوره، أشاد معالي داتو أريوان يوسف بالمكانة الرائدة التي تحظى بھا دولة الإمارات على المستويین الإقلیمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط بین دولة الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بین البلدين.

حضر اللقاء .. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، وسعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا والسفير غير المقيم لدى بروناي دار السلام.

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