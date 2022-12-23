«دفاع مدني دبي» يحذّر من الشواء في الشرفات

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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حذّر الدفاع المدني في دبي أفراد المجتمع من مغبة الشواء أو تخزين مواد قابلة للاشتعال في الشرفات أو إلقاء أعقاب السجائر، لما قد يتسبب في حرائق جسيمة، وبيّن أن هذا الأمر يعرّض صاحبه لمساءلة قانونية في حال وقوع حريق، وتوجه له تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وتفصيلاً، أكد العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة بالدفاع المدني في دبي لـ«البيان» خطورة الشواء في الشرفات والذي قد يلجأ إليه البعض، منوهاً إلى أن هذا الأمر يشكل ضرراً كبيراً وقد يتسبب في حرائق جسيمة وخسائر في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى المساءلة القانونية بتعريض حياة الآخرين للخطر وتسجيل قضية جنائية وفقاً للقانون إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وبين أنه يتم تحميل مالك العقار جزءاً من المسؤولية في حالة التأكد من سماحه للسكان بالشواء في الشرفات، منوهاً إلى أن بعض الشرفات مزودة بمرشات للمياه لمنع انتشار النيران إلى داخل الشقة في حالة اندلاع حريق.

وأشار العميد الفلاسي إلى أنه يتم التنبيه على أصحاب البنايات والمطورين العقاريين في دبي بإرسال إشعارات للسكان تحثهم على عدم ارتكاب سلوكيات من شأنها تشويه المظهر العام والحضاري للبنايات، وكذلك منع الملحقات الخارجية أو التعديلات غير المصرّح بها والتي قد تؤدي إلى تكبدهم غرامات مالية، بالإضافة إلى بعض السلوكيات غير المرغوب بها في الشرفات.

ونوه العميد الفلاسي إلى أن كافة الشركات وأصحاب البنايات والفلل والمنشآت التجارية والصناعية لديها لائحة بالمخالفات التي تتعلق بالأمن والسلامة ومنها على سبيل المثال مخالفات سوء استخدام الشرفات في دبي والتي تتضمن التدخين على الشرفة ورمي أعقاب السجائر، والتعديلات الخارجية غير المصرّح بها، وتهوية الغسيل في الشرفة أو تعليقه من النافذة أو على الحواف بشكل يشوّه مظهر المبنى أو المجمع، وإلقاء النفايات أو الأدوات الحادّة من الشرفات، وتدفق المياه العادمة أو الناتجة عن تنظيف الشرفات أو محطات الري إلى الشرفات الأخرى.

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