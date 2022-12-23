إطلاق الأعمال الإنشائية لـ«شلالات حتا المستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة، الذي قامت الهيئة بترسيته، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، وذلك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والاستثمارية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير إنه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وأن تكون حتا مركز جذب سياحي واستثماري بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروعات رائدة في حتا تهدف من خلالها إلى المساهمة في تطوير المنطقة وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة وتعزيز سعادة المجتمع.

واحات

ويهدف مشروع شلالات حتا المستدامة ‏إلى إيجاد بيئة طبيعية مستدامة ‏بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية ‏في الدولة. وبدأت الفكرة بإنشاء قناة مائية ‏طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل ‏حولها مساحات خضراء ‏تقسم المشروع إلى 4 واحات رئيسية تمثل فرصاً استثمارية لمتاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة ‏لمتاجر بيع العسل الطبيعي ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، وستقدم المتاجر كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى مواطني منطقة حتا لتوفير فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

معايير

وأضاف معاليه: نحرص في تنفيذ مشروع «شلالات حتا المستدامة» على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا ويقدّم تجربة نوعية وفريدة للسياح، والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة. وبكل خطوة من المشروع حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. وتنتهي القناة المائية ‏عند بحيرة تشكل نظاماً بيئياً وبيولوجياً متنوعاً وتعزز حياة مائية طبيعية متوازنة. وتم اختيار موقع المنطقة المخصصة للعب الأطفال بعناية ‏حيث إنه يتقاطع مع مراكز الواحات الـ 3 المخصصة للمقاهي والمطاعم مما يسمح لأهالي الأطفال بمراقبة أطفالهم.

وينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة ‏بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من ‏تصميم خلية النحل السداسية، ‏حيث تشتهر حتا ‏بكونها مركزاً عالمياً لإنتاج العسل الطبيعي ‏ذي الجودة العالية. وتم ربط واحات المشروع بجسور عابرة ‏للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلاباً ‏لقضاء الوقت الممتع ‏والتقاط أجمل الصور التذكارية.

مزايا

ويعد مشروع شلالات حتا المستدامة أحد المشاريع البارزة، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر السد العلوي لمحطة حتا، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة.

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