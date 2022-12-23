مريم المهيري تشارك في اجتماع مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الوزاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته كندا، تحت شعار «الحضارة البيئية - بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة». واستهدف الاجتماع تمكين الوزراء المشاركين من دعم المراحل النهائية للمفاوضات بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والقرارات ذات الصلة، بما يعزز اعتماد إطار عالمي فعّال.

تغييرات

وقالت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع: إن العالم يشهد تغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية سريعة ومتلاحقة، ترك بعضها تأثيرات عميقة على معظم النظم البيئية عالمياً، ويرتبط مدى النجاح في التصدي للتحديات البيئية المتزايدة بقدرتنا على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة العالمية للعمل معاً لحماية كوكبنا والمحافظة على تنوعه البيولوجي.

ودعت الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للانتهاء من وضع وإقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، ورفع الطموح للالتزامات الدولية لعكس فقدان التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق رؤية 2050 لاتفاقية التنوع البيولوجي، لضمان استدامة هذا التنوع وتعزيز حماية النظم البيئية.

تشريع

وأوضحت معاليها أن الدولة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة عملت خلال العقود الـ5 الماضية على تعزيز وتكثيف جهودها من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته عبر منظومة تشريعية متكاملة وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، وإشراك جميع فئات ومكونات المجتمع في تحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستعمل خلال استضافتها مؤتمر الأطراف «COP28» خلال عام 2023 على تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية تعزز من حماية النظم البيئية، وترفع طموح الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة لمواجهة التحديات البيئية.

حضور

وضمن جدول أعمالها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، شاركت معالي مريم المهيري في عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة، منها الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ، واجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية الدولية HAC 2.0، والاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وجلسة حوارية حول خفض البصمة الكربونية العالمية إلى النصف بحلول 2030 «حوار القادة للإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الدائري»، وجلسة نقاشية حول «كيفية ضمان التنفيذ السريع للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020».

كما شاركت في اجتماعي طاولة مستديرة رفيعي المستوى نظمتهما لجنة «COP28»، اختص الأول بالرابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والثاني حول النظم الغذائية وتغير المناخ.

اتفاق

وخرج المؤتمر في يومه الختامي باتفاق بعد مفاوضات ونقاشات دارت على مدار السنوات الـ4 الماضية، وخلال فعالياته التي امتدت لـ10 أيام، يقضي بتعزيز وتوحيد العمل العالمي للَجم تدهور التنوع البيولوجي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية، واعتماد خريطة طريق تضم في جملة أهدافها حماية 30 % من الكوكب بحلول 2030، وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية ضمن جهودها لصون الطبيعة.

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