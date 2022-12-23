«حتّا».. طبيعة خلابة وإرث حضاري

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقبل مدينة حتا، تلك البقعة الهادئة من جغرافيا دبي بجمالها وجبالها الشامخة وطبيعتها الغنية، بأفلاجها ووديانها وسدودها ومزارعها الخضراء، «أجمل شتاء في العالم» و«وجهات دبي».

بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الفريدة والمتميزة وحزمة من المشاريع والمبادرات للارتقاء بجودة الحياة، تنفذ جميعها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتؤكد حملة «حتا.. دبي الجبلية»، الزاخرة بباقة متنوعة من المبادرات، تميز المنطقة وتفردها بتوفر تجربة سياحية تتعلق بالمغامرات والرياضات الجبلية والطابع الجبلي والتراث والإرث العريق لتجعل من المنطقة وجهة سياحية على مدار العام.

الـ«H» المفقود

بدأت الأنشطة الترويجية لإطلاق حملة «حتا.. دبي الجبلية»، من خلال زيارة أحد الأشخاص للمدينة لكشف غياب حرف الـ«H» من الاسم.

وبالبحث عن الحرف المفقود، جذب انتباه الجميع لمدلول الحرف، ليتم العثور عليه في مجسم بطول 12 متراً في حديقة دبي مول، وسط اهتمام من الزائرين بماذا يعني الحرف، وارتباطه بـHATTA، وبالتالي يتم الدعوة للحملة وتشجيع الجميع على زيارة المكان ذي الطبيعة الخلابة.

وتتضمن الإعلانات الترويجية لإطلاق وبداية الحملة إعلانات حديثة وجذابة في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المختلفة، وفي الشوارع العامة، وخاصة شارع الشيخ زايد، تدعو الجميع لزيارة المنطقة تحت شعار «حتا أقرب مما تتخيل».

استكشف المغامرات

وتدعو الحملة الجميع لزيارة مدينة حتا لاكتشاف جبالها والتمتع بمناظر الطبيعة الرائعة والأجواء البرية المدهشة، ومسار حتا للطرق الوعرة و«سحر تريلز بمنتجات حتا»، تلك التجربة الفريدة في المنطقة، من خلال توفير أول مقطورة فندقية تتيح للزوار إمكانية التخييم على ضفاف سد حتا في مقطورة فاخرة.

وكذلك توفير متعة المشي في الطبيعة الرائعة في المنطقة. وتوفر حتا للزائر تجربة لا تنسى، حيث ينطلق إلى الاستكشاف في المدينة وربوعها في سد حتا وجبالها وحديقتها وطبيعتها الخلابة، ليعيش رحلة مذهلة في أحضان الطبيعة.

وبإمكان الزوار اكتشاف ثقافة حتا وسط طبيعتها التي تسلب الألباب، والاستمتاع بزيارة المواقع التراثية من الأفلاج والسدود والأبراج والحصون والمدينة العتيقة والقرية التراثية ومزارع النحل، وغيرها الكثير من المعالم للتعرف على كنوز حتا الطبيعية.

حافلة «حتا إكسبريس»

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، العديد من الرحلات للراغبين في الاستمتاع بزيارة مدينة حتا، حيث دعت الزوار للانخراط في سلسلة من المغامرات باستخدام حافلات خصصت للمدينة دون حاجة إلى سيارة، ليعيش الزائر تجربة حتا، بل عليه أن يستقل حافلة «حتا إكسبريس» مقابل 25 درهماً فقط للتعرف على جانب جديد من دبي لم يعهده من قبل.

ووفرت الهيئة رحلات للمدينة من الـ7 صباحاً وحتى الـ7 مساءً، من وإلى منطقة دبي مول، بمعدل رحلة كل ساعتين تتسع لـ55 راكباً، كما وفرت حافلات رحلات حتا داخل المدينة كل 30 دقيقة عبر 5 مواقف، وتتسع الحافلة لـ25 راكباً وبتعرفة درهمين للموقف، وذلك من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الـ9 مساءً.

مسارات

وتم تهيئة البنية التحتية في منطقة حتا بما يعزز جودة الحياة والتشجيع على التنقل بالوسائل غير التقليدية، حيت تم توفير مسارات للدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي، وربطها مع أهم نقاط الجذب في المنطقة، كمنطقة الحافلات، والحدائق، وسد حتا.

وكذلك تهيئة دراجات جبلية مع توفير مسارات مرتبطة مع المسارات الجبلية الحالية، إضافة إلى تهيئة محطات ومواقف للسكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية المشتركة.

مساحات استثمارية

وتم تهيئة البنية التحتية في حتا بتوفير مساحات استثمارية لتوفير عربات الطعام أو محلات تجارية، وتنفيذ مساحات خضراء وممرات مظللة، وتطوير مدخل حتا على الشارع الرئيسي.

إضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية على الشارع الرئيسي، وحوائط تجميلية عليها شعار حتا، ووضع لوحات إرشادية وتعريفية على امتداد المسار، وتحديد نقاط عبور آمنة، وإنشاء مواقف للسيارات قرب الأماكن العامة، وكذلك عمل موقف للحافلات في وادي هب، وغيرها العديد من الخدمات التجهيزية الأخرى في المنطقة.

مواقف المركبات

وتم تنفيذ شارع خدمة ومواقف إضافية أمام المحال التجارية بالقرب من محطة الحافلات، وتوفير مواقف للسيارات في سد حتا وحديقة الوادي وحديقة بلدية دبي، إضافة إلى تحسين القدرة الاستيعابية للطريق القائم، وإضافة مسار للحركة المرورية المتجه من دوار حصن حتا إلى محطة الحافلات، مع إضافة مراكز تنقل مرن من خلال تنفيذ مركز تنقل رئيسي Mobility Hub بجانب محطة الحافلات.

أنشطة وفعاليات

وتتضمن حملة «حتا.. دبي الجبلية» باقة متنوعة من المهرجانات والأنشطة والفعاليات الفريدة والمتميزة لاستقبال زائريها هذا العام، وتقام بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق جدول زمني محدد.

حيث تنظم هيئة الثقافة والفنون «ليالي حتا الثقافية» في قرية حتا التراثية، والتي انطلقت يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى مطلع يناير المقبل، و«مهرجان حتا للعسل» من 27 ولغاية 31 ديسمبر الجاري في قاعة حتا ببلدية دبي، وفعاليات مهرجان دبي للتسوق من 13 إلى 15 يناير المقبل في وادي هب، بالتنسيق مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتشمل الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة عدداً من الأنشطة الرياضية التي تتوافق وطبيعة المكان، من بينها «هيرو دبي» يوم 5 فبراير المقبل في منطقة وادي هب، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي من خلال ممارسة رياضة الدراجات الهوائية الجبلية وفق مسار جبلي تم تصميمه بعناية لمنح ممارسي هذه الرياضة قدراً من التشويق في المنافسات والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بهم.

كما تشمل الأنشطة تنظيم فعالية «ترايثلون حتا» يوم 19 فبراير المقبل، وذلك في نادي حتا الرياضي، وبالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى فعالية «حتا هيلز للجري» يوم 5 مارس المقبل في منتجع حصن حتا، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وغيرها من الأنشطة المثيرة والشيقة المرتبطة بطبيعة المكان.

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