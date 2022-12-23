تخريج 100 مسؤول تنفيذي ضمن برنامج «القيادة 4.0» للقادة الصناعيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الإعلان عن تخريج 100 مسؤول تنفيذي وقيادي في القطاع الصناعي بالدولة من ممثلي الشركات الوطنية والعالمية الرائدة ضمن البرنامج التدريبي «القيادة 4.0» للقادة الصناعيين، الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ الجامعة البحثية للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي.

وذلك بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة والمهارات في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لدعم نمو الأعمال وقطاع الصناعة المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من القدرة الصناعية للدولة من خلال تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».

بناء القدرات الوطنية

وبهذه المناسبة قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: تمهد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق نحو مستقبل صناعي أكثر إنجازاً وتنمية لدولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الطموحة «نحن الإمارات 2031»، والتي نستكمل من خلالها مسيرتنا التنموية نحو الـ50 عاماً المقبلة.

وأضافت معاليها: يعد برنامج «الصناعة 4.0» إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،«مشروع 300 مليار».

حيث تحرص الوزارة على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تماشياً مع «برنامج التحول التكنولوجي» الهادف إلى تسريع التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية في الدولة.

ولفتت معاليها إلى الدور المحوري لبرنامج «القيادة 4.0» في بناء القدرات للأفراد والمؤسسات قائلة: أهم ما يميز الشركات الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة هو امتلاك قيادات تتمتع برؤى مستقبلية قادرة على فهم وتبني التحولات التكنولوجية بسرعة فائقة، وعلينا أن نسعى لإعداد المزيد من القادة الذين يتمتعون بقدرات مماثلة.

وأضافت، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استثمرت كثيراً خلال الفترة الماضية في البرامج التعليمية والتدريبية التي تساهم في إعداد الكوادر البشرية في مجال الثورة الصناعية الرابعة وحلولها التكنولوجية.

كما أطلقت برامج مثل برنامج القيادة 4.0 لتمكين وتشجيع القادة على تبني التكنولوجيا المتقدمة لرفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته بما يرسخ مكانة الدولة ضمن رواد الثورة الصناعية الرابعة.

تقنيات

وبدوره قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: نفخر بدعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تدريب قادة الصناعة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الآن وفي المستقبل، ونتطلع بشغف لتعزيز هذا التعاون في إطار هدفنا الرامي إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشاركات بارزة

واستهدف البرنامج التدريبي تطوير المعرفة التقنية اللازمة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في التصنيع الذكي بالصورة التي تدعم التوجهات الوطنية، حيث ساهم في رفع الوعي بالعناصر الأساسية والمفاهيم والاتجاهات والقيم الخاصة بـالصناعة 4.0.

وشمل البرنامج مشاركات رئيسية لكل من صقر بن غالب، مدير مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات؛ وبراتولكومار شيندي، نائب الرئيس المساعد في «سيمنز أدفانتا للاستشارات»؛ وموهيتين كورتيف، مدير التعلم والابتكار والبرامج الاستراتيجية في مجموعة ايدج.

وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية أدارها أعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

فرص استثمارية

وساهم برنامج «الصناعة 4.0» في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار، وأتاح للمشاركين إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية حيث يتم تشجيع الشركات على تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون المتبادل بما يعزز النمو والتطور.

وتضم المبادرات على غرار شبكة رواد الصناعة 4.0 وهم شركاء بارزين في التكنولوجيا ممن يساعدون الشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز قدرات الإنتاج، والقدرة التنافسية العالمية. وتحفز هذه المنظومة التعاونية الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات»

حلول

تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال دعم الشركات على تخطي التحديات التي تواجهها في هذا المجال.

حيث يعد مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية في برنامج «الصناعة 4.0» ودعم الشركات في مسيرة تحولها الرقمي، كما يتضمن المؤشر تقييماً مبتكراً لقياس النضج الرقمي للعمليات والتقنيات وتنظيم منشآت التصنيع، وتحديد مجالات التطوير.

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