ولي عهد عجمان يعزي في وفاة مهير علي الكتبي

المصدر: الشارقة ـ وام

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له مهير علي بن بليشة الكتبي، والد علي وعبدالله ومحمد وثاني مهير الكتبي.

وأعرب سموه - خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الرفيعة في الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ راشد بن سعيد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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