ألعاب نارية على وسائل النقل البحري في رأس السنة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقديم عروض خاصة وخدمات مميزة للجمهور، للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية (2023) يوم السبت 31 ديسمبر الجاري من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي، وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات من المقيمين والزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم، للابتهاج بهذه المناسبة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها، ليعيش الناس تجربة سعيدة، من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، العبرة والتاكسي المائي)، لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية المتمثلة بالألعاب النارية المدهشة والمبهرة، حيث تتجسد هذه اللحظات الساحرة، خلال رحلة مائية، تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري من السكان والزائرين والسائحين.

مواعيد الخدمة

وسيكون بإمكان الجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني marinebooking@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات التاكسي المائي فيري دبي والعبرة، وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي ما بين الساعة 10:00 مساء و 10:30 مساء ليلة رأس السنة، وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات العبرة والتاكسي المائي ما بين الساعة 10:00 مساء و10:30 مساء، وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العبرة والتاكسي المائي من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد 125 درهماً على متن العبرة، ومجاناً للأطفال أقل من عامين، أما التاكسي المائي فيتم حجز الوسيلة كاملة بــ 3000 درهم.

وستنطلق رحلات فيري دبي من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة ومحطة بلوواترز، وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (300) درهم للدرجة الفضية و(450) درهماً للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال ما بين 2 إلى 10 سنوات، ومجاناً للأطفال أقل من عامين، فيما تنطلق رحلات العبرة من محطة الجداف ومحطة الفهيدي ومحطة الغبيبة للنقل البحري، وتبلغ قيمة تذكرة العبرة (125) درهماً للشخص الواحد، ومجاناً للأطفال أقل من عامين.

مشاهد بانورامية

وتشارك الهيئة أفراد المجتمع المحتفلين برأس السنة الميلادية فرحتهم بهذه المناسبة، وأنه يمكن رؤية دبي بمشاهدها البانورامية، من خلال وسائل النقل البحري المذكورة في عرس احتفالي، خاصة برج خليفة، الذي يفرض مكانته الخاصة أعلى برج في العالم، ما يعكس خدمات الهيئة المميزة في النقل البحري لهذا اليوم، واهتمامها بإسعاد متعامليها رفع مستوى رضاهم، ومنهم مستخدمو وسائل النقل البحري.

وتتمتع وسائل النقل البحري المتمثلة بفيري دبي والتاكسي المائي والعبرة بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظراً لاستمتاعهم عند التنقل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي، التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية مثل جزر العالم، وجزر نخيل وقناة دبي المائية، وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وأن إطلاق هذه الخدمة النوعية سوف يضيف زخماً جديداً لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.

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