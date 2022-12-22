5 جوائز عالمية تعزّز ريادة «ضمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّجت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» بخمس جوائز عالمية ترجمت الأداء المتميّز وأفضل الممارسات في عدة مجالات، منها التأمين الصحي والابتكار والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن حصول الرئيس التنفيذي للشركة، حمد عبدالله المحياس، على ثلاث جوائز ترسّخ دوره القيادي وإسهاماته الريادية في قطاع التأمين عالمياً.

وحصلت «ضمان» على جائزتي «الابتكار في قطاع التأمين الرقمي لعام 2022»، و«أفضل شركة تأمين لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات» في جوائز «جلوبال براند أووردز»، التي تنظمها مجلة العلامات التجارية العالمية، في مشهد يعزّز من حضور «ضمان» واستدامة تميزها وفق أعلى المعايير التي تراعي استقطاب وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية لخدمة متعامليها، فضلاً عن دورها المحوري في دعم المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية المتنوعة التي جعلت منها نموذجاً في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ونال حمد عبدالله المحياس ثلاث جوائز، أولاها جائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين للعام 2022، ضمن جوائز «جلوبال بزنس أوتلوك» العالمية المرموقة، تقديراً لجهوده الاستثنائية في ريادة قطاع التأمين على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وجائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين الصحي ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية للعام 2022، التي تسلط الضوء على أفضل المؤثرين في قطاع الأعمال والشركات على المستوى العالمي، إلى جانب فوزه بجائزة «أبرز شخصية ريادية في قطاع التأمين للعام 2022»، في حفل جوائز العلامات التجارية العالمية.

تنمية قطاع

ويعتبر المحياس من أبرز الشخصيات القيادية المؤثرة في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، إذ أدى دوراً محورياً في تنمية القطاع والارتقاء به نحو الريادة، سواء عبر منصبه في «ضمان»، أو المناصب القيادية التي يتولاها على مستوى قطاع الرعاية الصحية والتأمين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

الأمر الذي مكّنه من المساهمة في دعم جهات حكومية وهيئات تنظيمية، وقيادته عدداً من المبادرات الاستراتيجية تحت مظلة جمعية الإمارات للتأمين، التي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، ورئيس اللجنة الفنية العليا، ورئيس اللجنة الفرعية الفنية للتأمين على الحياة والتأمين الصحي، ورئيس لجنة التوطين.

كما أشرف المحياس على إطلاق عدد من المبادرات الرائدة، واستجابة الشركة الفاعلة لجائحة كورونا، وعمل على تعزيز جهود «ضمان» الرامية لتوفير الخدمات الرقمية لكل متعامليها.

تميّز وابتكار

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، خالد بن شيبان المهيري، عن الفخر بحصول الشركة على هذه الجوائز العالمية المرموقة، مشيراً إلى أن هذه الإشادة الدولية بمثابة تكريم لكل أفراد فريق «ضمان»، والتي تترجم الجهود والتكاتف وروح التعاون والتميز في مختلف العمليات والخدمات المبتكرة التي تقدمها «ضمان» لشريحة واسعة من المشتركين ومزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

وأوضح المهيري أن الجوائز العالمية تسلّط الضوء على المكانة الريادية التي رسختها «ضمان» على خريطة قطاع التأمين في المنطقة، ورؤيتها الاستراتيجية التي تركز على تقديم الحلول الذكية المبتكرة التي تكفل تمكين المتعاملين من الوصول لخدمات الرعاية الصحية عالية المستوى.

وأكد المهيري التزام «ضمان» بمواصلة جهودها للارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة، والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، باعتبارها شريكاً حكومياً موثوقاً.

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