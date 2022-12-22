مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه تبدأ الدورة الشتوية المكثفة للإناث

المصدر: دبي - البيان

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تنظم إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدورة الشتوية المكثفة للإناث، التي بدأت في الحادي عشر من ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية العام 2022.

وقالت منى مطر الفلاسي، رئيس قسم شؤون الدارسات والمعلمات بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، إنه تم إطلاق الدورة المكثفة الشتوية للإناث في 11 من ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية السنة 2022 في كل من مناطق ديرة وبر دبي ومنطقة حتا، وهي تندرج ضمن العمليات الرئيسية لإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه.

مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هي الطالبات من عمر 6 سنوات إلى عمر 25 سنة، بهدف نشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية بين النشء وتعليمهن القرآن الكريم وعلومه، لافتة إلى أن الدورة من أفضل الطرق لاستثمار الإجازات المدرسية، وأن مراكز مكتوم هي إحدى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة التي تنظم مثل هذه الدورات المكثفة خلال وقت الإجازات المدرسية، وتتوزع أماكن إقامة الدورة في كل من مبنى إدارة مراكز مكتوم الورقاء 1، وجامع محمد حسن الشيخ بالطوار 2، وجامع الزرعوني الكبير بالنهدة 2، وفي مركز ند الشبا بند الشبا 4، وفي جامع الشيخة صنعاء بمنطقة حتا.

وأضافت منى الفلاسي أن خطة التدريس في الدورة تشتمل على برنامج الحفظ المكثف لرياض القرآن وحفظ المتون العلمية، ومنها تحفة الأطفال والجزرية، وبرنامج بالقرآن اهتديت، وهو شرح غريب القرآن من جزء عم، إضافة إلى أنشطة علمية وترفيهية متنوعة.

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