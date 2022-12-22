الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في العمق، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:01 الساعة 02:27، والجزر الأول عند الساعة 19:42 عند الساعة 06:29.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:24 عند الساعة 22:29، والجزر الأول عند الساعة 15:19، والثاني عند الساعة 04:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 70 20

دبي 28 19 75 30

الشارقة 28 16 70 35

عجمان 27 18 75 30

أم القيوين 27 18 70 35

رأس الخيمة 28 19 55 35

الفجيرة 25 20 70 40

العـين 27 18 70 25

ليوا 27 16 85 20

الرويس 27 18 70 25

السلع 26 17 80 30

دلـمـا 26 20 75 40

طنب الكبرى 27 22 70 30

طنب الصغرى 27 22 70 30

أبو موسى 26 23 70 35.

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