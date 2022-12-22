الحالة الجوية المتوقعة في الإمارات يومي السبت والأحد المقبلين

المصدر: البيان

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تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.

الطقس من السبت إلى الأحد: غائم جزئي إلى غائم أحياناً تزداد كميات السحب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الاحد.

الرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساءً يوم السبت على البحر وتكون قوية أحياناً خاصة مع السحب.

البحر: يضطرب تدريجياً من مساء يوم السبت وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ويكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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