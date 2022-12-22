«أوقاف دبي» تحصد جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة على المستوى العالمي - منطقة الشرق الأوسط للعام 2022 - من جمعية مهندسي الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، عن مشروع توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استخدام خلايا الطاقة الشمسية في المباني التابعة لها في منطقة المحيصنة، وتشمل أربع بنايات لذوي الدخل المحدود. وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية في مباني المحيصنة، يأتي ضمن مساهمتها في مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي «شمس دبي»، والتي تهدف لتقليل قيمة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وحققت «أوقاف دبي» ترشيداً للطاقة الكهربائية بـ 4100 ميغاواط ساعة منذ بدء إنتاج الكهرباء، من خلال الألواح الشمسية في أكتوبر 2020.

وأعرب علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، عن فخره بالإنجاز باعتباره وساماً عالمياً جديداً تناله دولة الإمارات، مؤكداً فخر المؤسسة بكوادرها المتميزة الحريصة على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الدولية، واستعراض مختلف الإنجازات. ولفت المطوع إلى أنّ الإنجاز تحقّق نتيجة نشاط موظفي المؤسسة وبيئة العمل المحفزة وروح العمل الجماعي، فضلاً عن تميّز الأداء وكفاءة كوادرها.

وأوضح المطوع أنّ التميز والإبداع أصبحا منهج عمل في «أوقاف دبي»، تنفيذاً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في تحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية على الريادة والإبداع وتحقيق الإنجازات، معرباً عن تطلعه لتحقيق إنجازات دولية جديدة تعزّز مكانة دبي الريادية عالمياً.

بدوره، أشاد أحمد أبوشهاب، مدير إدارة الاستثمار في «أوقاف دبي»، بجهود المهندسين والموظفين العاملين في إدارة الاستثمار، مشيراً إلى أنّ المؤسسة استحقت بجدارة جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة على مستوى العالم، بفضل الأداء المتميز والإخلاص في العمل الذي يتمتع به موظفوها، والدعم المعنوي الدائم من مسؤولي المؤسسة.

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