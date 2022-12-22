محمد بن راشد رؤية تصنع المستقبل وتعزز جودة الحياة

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2022 العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية، وأصدر سموه قوانين ومراسيم وقرارات وتوجيهات، أسهمت في استشراف المستقبل وصناعته، ورسمت رؤية سموه خريطة طريق لمسيرة نجاح الوطن وإسعاد المواطن، وأسهمت في تعزيز جودة الحياة وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات المستقبلية في شتى المجالات، وركزت على استخدام التكنولوجيا للارتقاء بالقطاعات الرئيسية المرتبطة بحياة الإنسان وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل والحياة، إضافة إلى تعزيز الخدمات الحكومية والبنية التحتية في الدولة، لخدمة الوطن والمواطن.

يناير

اعتمد سموه دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، كذلك اعتمد سموه القانون رقم 28 لسنة 2021 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم، وأطلق سموه في 4 يناير الماضي مبادرة «نوابغ العرب»، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، وفي 9 يناير الماضي اعتمد سموه 6 تشريعات لتنظيم عمل غرف دبي وتشكيل مجالس إداراتها بما يُمكنها من تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وفي 10 يناير أصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، كما أصدر سموه في 11 يناير القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في دبي، بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وأصدر سموه في 13 يناير الماضي المرسوم رقم (1) لسنة 2022 بشأن مجالس الأحياء السكنية في دبي.

وفي 14 يناير ترأس سموه الاجتماع الأول للعام 2022 لمجلس الوزراء، واعتمد اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون الملكية الصناعية، وفي 17 يناير كرّم سموه الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ضمن دورتها للعام 2022، وفي 26 يناير الماضي شهد سموه قمة في أبوظبي جمعت قادة الإمارات والبحرين ومصر لبحث التعاون المشترك وقضايا المنطقة.

فبراير

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حفل تخريج الخمسين» في «إكسبو 2020 دبي» في 9 فبراير، وتضمن تخريج 706 من الطلاب والطالبات من كل من كلية الشرطة بأبوظبي، وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وفي 17 فبراير أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه قرار السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.

وفي 22 فبراير افتتح سموه متحف المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض، وأطلق سموه في 28 فبراير المرحلة التشغيلية الأولى لـ«المدرسة الرقمية» في 5 دول، هي: مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا، بحيث سيستفيد منها في السنة الأولى أكثر من 20 ألف طالب ضمن رؤية تسعى إلى مضاعفة عدد الطلبة للوصول إلى مليون طالب منتسب للمدرسة خلال خمس سنوات.

وفي اليوم ذاته اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه 12 مليار درهم ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد للأعوام المقبلة، ومجلساً لترسيخ تنمية متوازنة للمناطق.

مارس

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 3 مارس الماضي الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وفي 5 مارس شهد سموه العرض العسكري «حصن الاتحاد 8»، الذي نفذته القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وأصدر سموه في 9 مارس أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية.

وفي 17 مارس وجّه سموه بمساعدات إنسانية عاجلة لغوث المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا، وفي 20 مارس أصدر سموه المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه في 21 مارس قانوناً جديداً للتعاونيات في الدولة يجيز لها الإدراج في أسواق المال، وفي 22 مارس اعتمد سموه استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة 2022-2026، التي تنبثق عن مستهدفات خطة الخمسين عاماً المقبلة.

وأصدر سموه في 23 مارس القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في دبي، وشهد سموه في 25 مارس انطلاق النسخة الثانية من «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»، وأمر سموه في 28 مارس بالإفراج عن 659 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكرّم سموه في 30 مارس الماضي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكريماً استثنائياً تقديراً لإسهامه الكبير في إنجاح معرض «إكسبو 2020 دبي».

أبريل

وأمر سموه في 2 أبريل الماضي بصرف 12 مليوناً و825 ألف درهم مكرمة إضافية لمُلاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، وفي 4 أبريل أصدر سموه القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي، كما أصدر في 10 أبريل المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المُنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وفي 11 أبريل اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي وتنظيم عمل المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، كما تم اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي، وفي اليوم نفسه أصدر سموه المرسوم رقم (14) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما أصدر سموه في 17 أبريل مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على منطقة «إكسبو 2020 دبي» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وفي 18 أبريل اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، بهدف تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

وأسهم سموه في 27 أبريل بـ400 مليون وجبة في اختتام حملة «المليار وجبة» لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة. وأعلن سموه في 28 أبريل النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021.

وأصدر سموه في 29 أبريل القانون رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة، بهدف الإسهام في تأهيل الطلبة من المواطنين والمقيمين بالدولة المُلتحقين بالمدارس التابعة للمؤسسة وفق أحدث المناهج التعليمية، وبتوجيهات سموه في 30 أبريل وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، منحت دبي الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم.

مايو

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه في 9 مايو سياسة جديدة للإسكان، وبرنامجاً تمويلياً للقروض الإسكانية بتكلفة 11.5 مليار درهم، إلى جانب عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة.

وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 10 مايو اجتماع مجلس دبي، وأعلن تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأطلق رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين، ووجّه بإعداد خطط مستقلة لتطوير أرياف وبراري دبي.

كما أقرّ سموه العمل على إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة، وإعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وأقرّ سموه منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة. وتم إقرار إنشاء لجنة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

وأصدر سموه في 20 مايو المرسوم رقم (20) لسنة 2022 بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها. وأعلن سموه في 22 مايو بمباركة صاحب السمو رئيس الدولة عن تغيير هيكلي رئيسي في المنظومة التعليمية، ووجّه بمراجعة شاملة وتحديث للسياسات والتشريعات للقطاع التعليمي.

يونيو

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2 يونيو القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء «مجلس دبي للإعلام»، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبني رؤية شاملة واستراتيجية فاعلة على المستويات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.

وافتتح سموه في 13 يونيو مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية العربية التي تضم 9 مكتبات تخصصية، وأكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي، و6 ملايين أطروحة بحثية. وفي 15 يونيو أصدر سموه القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة «سالك» (ش.م.ع)، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.

وفي اليوم نفسه استقبل سموه فريق عمل مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، التي تعد المهمة العربية العلمية الأولى من نوعها، ووقع سموه على جزء من أجزاء المركبة التي تحمل اسم «المستكشف راشد»، كما وجّه سموه في اليوم نفسه بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في الوطن العربي لدعم القراءة، وذلك في أعقاب افتتاح سموه مكتبة محمد بن راشد. وأعلن سموه في 20 يونيو افتتاح «مدينة إكسبو دبي» مطلع أكتوبر 2022، الوجهة الجديدة في إمارة دبي، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل.

يوليو

وحصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوليو الماضي على جائزة الأم تيريزا للعدالة الاجتماعية، تكريماً لأعمال سموه وإنجازاته في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتبنيه مبادئ التنمية المستدامة كونها من أهم أولوياته، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة.

وفي 7 يوليو اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، وإقرار قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم للأشهر الستة المقبلة، بواقع 500 مستفيد شهرياً، وأصدر سموه في 15 يوليو المرسوم رقم (27) لسنة 2022 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لسلطة مدينة إكسبو دبي، كما أصدر سموه المرسوم رقم (28) لسنة 2022 بتعيين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيساً تنفيذياً لسلطة مدينة إكسبو دبي، كما أصدر سموه في 19 يوليو المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، وأصدر سموه في 20 يوليو المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي.

وفي 27 يوليو اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

أغسطس

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه في 1 أغسطس تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائباً لرئيس اللجنة.

وفي 11 أغسطس اعتمد سموه تعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لمركز الشباب العربي، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للشباب، وأصدر سموه في 21 أغسطس القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن مؤسسة دبي للإعلام.

وأصدر سموه المرسوم رقم (11) لسنة 2022 بتعيين الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيساً لمؤسسة دبي للإعلام، وتم تعيين محمد سليمان الملا رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للإعلام. وأمر سموه في 26 أغسطس بترقية 6802 من كوادر الشرطة وجهاز أمن الدولة والدفاع المدني والإقامة وشؤون الأجانب في دبي تقديراً لجهود وإنجازات المنظومة الأمنية.

سبتمبر

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 1 سبتمبر بإرسال مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم للمتضررين من الفيضانات في باكستان، التي اجتاحت ثلث أراضيها، وفي 11 سبتمبر ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء، وتم استعراض مؤشرات الدولة التنافسية والتنموية، وتم إقرار إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات.

أكتوبر

واعتمد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 10 أكتوبر خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 252.3 مليار درهم، وفي 12 أكتوبر أطلق سموه برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، ويستهدف البرنامج تطوير 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة حتى عام 2031، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.

وأصدر سموه في 14 أكتوبر المرسوم رقم (39) لسنة 2022 بتعيين القاضي محمد مبارك عبيد السبوسي مديراً لإدارة التفتيش القضائي، كما أصدر سموه في 20 أكتوبر قانون «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي» رقم (17) لسنة 2022، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في التنمية، وتحقيق سعادة ورفاهية أفرادها.

نوفمبر

وترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 1 نوفمبر وفد الإمارات في أعمال القمة العربية التي انطلقت أعمالها في الجزائر العاصمة. واعتمد سموه في 6 نوفمبر منح وسام إكسبو 2020 دبي لـ40 ألف مشارك من كافة القطاعات أسهموا في نجاح استضافة الإمارات للحدث العالمي.

وتوّج سموه في 10 نوفمبر شام البكور، من سوريا، بطلة لتحدي القراءة العربي في دبي بعد مشاركة قياسية ضمت أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. وأطلق سموه في 11 نوفمبر الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تندرج ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات المقبلة، وتهدف إلى أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من الناتج المحلي في 2031.

وبرئاسة سموه اعتمد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر في العاصمة أبوظبي، كما تم اعتماد عدد من القرارات والسياسات والمبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 21 نوفمبر نيابة عن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي 22 نوفمبر شهد سموه إطلاق «نحن الإمارات 2031»، التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل، ونحو الخمسين عاماً المقبلة، كما شهد سموه في 23 نوفمبر إطلاق مشروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم، والهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

واعتمد سموه في 27 نوفمبر الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، وتمتد على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً، كما اعتمد سموه حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لدعم مناطق الأرياف والبراري في دبي.

ديسمبر

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 4 ديسمبر الدورة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان.

وفي اليوم نفسه اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، منصة متكاملة للاستثمار في القطاعات الحيوية واللائحة الوطنية للبناء، وعدداً من القرارات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي. واعتمد سموه في 8 ديسمبر دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم.

واعتمد سموه في 12 ديسمبر خريطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن 10 ملفات رئيسة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040، البالغ عددها 17 ملفاً.

زيارات

خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة الزيارات التفقدية لأجنحة الدول المشاركة في إكسبو، واستقبال الملوك ورؤساء الدول وكبار المسؤولين والالتقاء بهم في مقر «إكسبو 2020 دبي»، وبحث العلاقات الثنائية مع العديد من مسؤولي الدول وسبل تطوير الشراكات الاستراتيجية.

قضايا الوطن

شهدت اللقاءات الثنائية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحث القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن وسبل تنفيذ «مشاريع الخمسين» التنموية، التي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية تضع الدولة على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاماً المقبلة بما يضمن استدامة الحياة الكريمة لمجتمعها ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي تستهدف المواطن والارتقاء بجودة معيشته وتحقيق سعادته ورفاهيته والاستثمار في قدراته وطاقاته في مختلف المجالات، كونه الركيزة الأساسية في بناء التنمية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز