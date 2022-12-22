أسباير تعلن عن 4 مقاعد ضمن برنامج البروفيسور الزائر الدولي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت أسباير، ذراع إدارة برامج التكنولوجيا لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن توفير 4 مقاعد ضمن برنامج البروفيسور الزائر الدولي، علماً بأن قيمة التمويل البحثي للبرنامج بلغت 10 ملايين درهم.

وساهم البرنامج في جذب الباحثين المتميزين من مؤسسات ومعاهد عالمية بهدف بناء الشبكات الدولية ودعم البحوث الهادفة في المجالات ذات الأولوية في أبوظبي.

ويذكر أن جامعة خليفة ستستضيف اثنين من الأساتذة الدوليين من فئة «الباحث المخضرم» لتوظيف مؤهلاتهم الدولية الواسعة في مجالات اختصاصهم، إذ سينضم البروفيسور هاني فرج، الخبير في حلول النقل المستدام، إلى جامعة خليفة قادماً من جامعة يورك في كندا، والذي سيعمل أثناء فترة زيارته لجامعة خليفة على البحوث التي تركز على مصادر الطاقة الموزعة، مثل أنظمة النقل التي تعتمد على الكهرباء أو الغاز أو الهيدروجين، وذلك بهدف وضع إطار عمل موحد للطاقة الذكية.

وستستضيف جامعة خليفة أيضاً البروفيسور هواي وانغ من جامعة آلبورغ في الدنمارك، والذي يتمتع بخبرات واسعة في الأبحاث المتخصصة بإلكترونيات الطاقة، وسيتعاون مع أقرانه في جامعة خليفة لمواجهة التحديات طويلة الأمد.

ومن المقرر أن تستضيف كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد اثنين من الأساتذة الزائرين من فئة «النجم الساطع»، علماً بأن هذه الفئة تستهدف الباحثين الذين في منتصف مسيرتهم المهنية.

وستستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة أيضاً البروفيسور أدريانو كامبس، وهو باحث عالمي شهير يعمل في مجال الاستشعار عن بعد.

وسيجلب البروفيسور جلال بن عثمان، من جامعة باريس ساكلاي/‏ سنترال سوبيليك، خبرته الواسعة إلى جامعة زايد، إذ يتخصص في إدارة النقل الذكي.

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