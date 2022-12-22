150 خدمة رقمية مبتكرة توفرها «الصحة» للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين من الأفراد والشركات للاستفادة من حزمة خدماتها الرقمية، التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات المتعاملين، والبالغة 150 خدمة، تتوزع بين 4 فئات، حيث تضم 29 لخدمات الأفراد، 3 للخدمات الاجتماعية، 116 لخدمات الأعمال، 2 للخدمات الحكومية.

وبينت الوزارة أن الخدمات الرقمية تهدف إلى توفير تجربة متميزة من الخدمات التقنية الصحية، ولتعزيز سعادة المتعاملين، وترسيخ مكانة الوزارة بين رواد التحول الرقمي الحكومي.

تنوع

وتشمل حزمة الخدمات؛ إصدار إذن استيراد أدوية شخصية، وتجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية، والتقييم للمهني الصحي، وتصديق الإجازات والتقارير الطبية، واعتماد الإجازات والتقارير الطبية، وإصدار شهادة ميلاد، وإصدار شهادة وفاة، وتجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وتجديد ترخيص طبيب، وإصدار شهادة حسن السيرة المهنية للمهنيين في القطاع الخاص، وتجديد الترخيص لمزاولي مهنة التمريض وفنيي الطب.

بالإضافة إلى خدمات أخرى تضم؛ إصدار إذن استيراد معدات طبية، تجديد ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي، اعتماد اللجنة الطبية لطلب التقاعد أو العجز الطبي، طلب شهادة لمن يهمه الأمر لجهة العمل للمريض والمرافقين.

وتحرص الوزارة على تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة لتقديم حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي والارتقاء بخدماته، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الخدمات الذكية والرقمية.

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