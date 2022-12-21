شرطة أبوظبي تكرم نهيان بن خليفة و179 منتسباً

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّم المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الشيخ نهيان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، على إسهاماته الكبيرة في دعم أهداف إدارة الدوريات الخاصة، وحرصه على توفير كل سبل نجاحها، وأن تكون دائماً أداة للتفاعل المثمر، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي. كما كرّم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان، 179 منتسباً، تقديراً لجهودهم المتميزة في أداء الأعمال الشرطية، مشيداً بالجهود المبذولة التي أدت لتحقيق أهداف الإدارة على أكمل وجه، وبتميز عالٍ وأداء متمكن، وبمهارات وكفاءات عالية للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، في إطار السعي المستمر لتطوير العمل.

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