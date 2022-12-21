طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية ، و رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب شمالاً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:19و المد الثاني عند الساعة 01:34

و الجزر الأول عند الساعة 18:59 و الجزر الثاني عند الساعة 05:42.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 21:46 والمد الثاني عند الساعة 08:24 و الجزر الأول عند الساعة 14:33و الجزر الثاني عند الساعة 03:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 75 25

دبي 28 20 75 25

الشارقة 27 17 75 20

عجمان 25 20 60 25

أم القيوين 26 19 60 25

رأس الخيمة 27 20 55 20

الفجيرة 27 21 65 30

العـين 26 17 60 25

ليوا 27 16 85 40

الرويس 25 18 85 22

السلع 26 19 80 35

دلـمـا 24 20 80 35

طنب الكبرى 24 20 75 35

طنب الصغرى 24 20 75 35

أبو موسى 25 22 80 45



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز