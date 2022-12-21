حاكم الشارقة : ندرس إيصال رواتب المتقاعدين على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى 17500 درهم " فيديو"

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن سموه يدرس إيصال رواتب من تقاعدوا على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى حد العيش الكريم 17500 درهم.

وقال سموه في كلمة خلال إطلاقه سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة إنه خلال عام 2022 تم توظيف 2249 مواطناً بحكومة الشارقة، والهدف توظيف 2417 مواطناً في 2023 .

ودعا سموه كل من سجل بالموارد البشرية أن لا يراجع الدائرة لأن متطلباته في طريقها للتطبيق.

وأشار سموه إلى دراسة إيصال رواتب من تقاعدوا على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى حد العيش الكريم 17500 درهم.

وتابع سموه: لدينا 1700 طلب توظيف لسيدات يتعذر توظيفهن لكبر السن وشكّلنا لجنة لدراسة حالاتهن الاجتماعية، ونعتذر عن طلبات التوظيف غير المستوفية للشروط مثل من لديه وظيفة أخرى أو راتب تقاعدي وكبار السن.

وأردف سموه: لدينا 3 مشروعات لتوفير الوظائف وهي "الإحلال بالدوائر الحكومية" و"التقاعد المبكر" و "استبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات"، ونأمل من هذه الوظائف إسعاد الجميع ونعدكم بكل خير.

و ألمح سموه إلى أن التوظيف في حكومة الشارقة موضوع شائك وأسبابه أن الكثيرين ممن كانوا يرغبون أن يكونوا ضمن مرتبات حكومة الشارقة أو من أراد أن يستزيد في مرتبه التقاعدي وغيرهم.

وقال سموه: تم توظيف 2249 وظيفة، وتبقى أعداد كثيرة، وهذه الأعداد لو أخذنا ما سنوظفه في هذه السنة لبلغ ما هو مسجل الآن قبل دخول السنة، 1284، أي في بداية يناير سيبدأ التسجيل بهذه الأعداد.



وأضاف سموه : خرجنا بنتائج جيدة والحمدلله بعد الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من "موارد الشارقة" و"إحصاء الشارقة" واجتماعية الشارقة" والدائرة القانونية في مكتب سمو الحاكم".

وتابع سموه: "يتبقى لدينا بقية من الدوائر الحكومية واللامركزية وقرارات سيكون من تطبيقها إيجاد وظائف جديدة، فبعد أن استقطعنا ما يخص الوظائف لسنة 2022 .. يتبقى لدينا 2417 طلب توظيف وهي المسجلة حتى سنة 2019".

كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن سياسة التوظيف في حكومة الشارقة 21-12-2022

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