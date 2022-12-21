«إحصاء أبوظبي» يحتفي بشركائه الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفى مركز الإحصاء في أبوظبي بشركائه الاستراتيجيين المشاركين في تطوير منظومة العمل الإحصائي اللامركزي في إمارة أبوظبي، وجاء هذا التكريم لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المنظومة الإحصائية في الإمارة، والداعم الأول لمشاريع ومبادرات المركز في مجال البيانات الإحصائية.

وفي هذا الصدد قال يوسف فهد، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز الإحصاء في أبوظبي: في إطار تطوير منظومة العمل الإحصائي اللامركزي، يسعى المركز لتعزيز الشراكات الحكومية واستدامتها وتقديم برامج تطوير القدرات الإحصائية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

ويحرص على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والتعاون معها في مجال البيانات الإحصائية لتطبيق أفضل المعايير والأسس العلمية المتطورة لتقديم مؤشرات دقيقة وموثوق بها تحقق أهداف النضج الإحصائي، وتدعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات والخطط التنموية لاستشراف مستقبل إمارة أبوظبي. وأضاف فهد: يعمل مركز الإحصاء في أبوظبي بالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين على تطبيق منهج شامل للإنتاج الإحصائي في حكومة أبوظبي من خلال نموذج لامركزي.

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