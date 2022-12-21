«طرق دبي» تطلق خطي حافلات وتحسن 25

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق خطين جديدين للحافلات العامة في دبي يوم 26 ديسمبر الجاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة.

كما ستجري تحسينات على زمن رحلات 25 خطاً في نفس التاريخ. وحددت الهيئة مسار الخطين الجديدين كالتالي: خط الحافلات الأول رقم «68» الدائري الذي يبدأ من حديقة لهباب الأولى لتعزيز النقل الجماعي إلى أرياف وبراري دبي، وسيمر بمناطق مرغم، والليسيلي وسيح السلم.

وأما خط الحافلات الثاني «F62» فسيكون من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وينطلق من منطقة ند الحمر إلى محطة مترو الإمارات عبر دبي فستيفال سيتي وأم رمول.

وستجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات على زمن رحلات 25 خطاً أخرى للحافلات هي: 6, 7, 9, 20, 24, 29, 44, 81, 93, C04, E100, E101, F04, F08, F14, F26, F17, F19A, F19B, F22, F24, F23, F23A, X22, وX28. وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الأخرى.

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